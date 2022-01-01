Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
После прочтения сжечь После прочтения сжечь
Киноафиша Фильмы После прочтения сжечь После прочтения сжечь, 2008: актеры и роли
Burn After Reading После прочтения сжечь 2008 / США
7.2 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

После прочтения сжечь, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Логан Кулик Logan Kulick Ленни Венито Lenny Venito
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши