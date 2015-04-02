Для того чтобы понять, откуда «растут ноги» у нового фильма братьев Коэн, нужно вспомнить картину «Сокол и Снеговик», снятую в 1985 году Джоном Шлезингером по следам реально случившихся событий, описанных в книге Роберта Линдси. Шлезингер тонкими ироническими мазками нарисовал картину последнего этапа холодной войны: бывший церковный служка, став сотрудником ЦРУ и быстро разуверившись в патриотическом официозе, начинает сливать информацию в советское посольство через…
✊ Сама идея фильма неплоха... комична... фильм притендует на наличие сатиры и гротеска, но впечатлений не оправдывает. К концу даже немного устаешь от всей этой накрутки сюжета.
Люди выходили из зала уже в в середине фильма, или сидели и тупо болтали о своем. ✊
Если не видели этот фильм то ничего не потеряли!✊
"Но я здесь не как представитель спортклуба!
- Я знаю чей ты представитель. Ты представитель окружающего меня идиотизма! "
Тонким ценителям трансформеров,адмиралов,спайдерменов на будущее: не ходите на Коэнов(все равно либо на середине уйдете, либо ничего не поймете) что бы не было жаль за бесцельно потраченные деньги.
Но сам фильм - действительно воплощение идиотизма, и к этому трудно быть готовым. Ни одного нормального героя. Это просто скопище невротиков, параноиков и шизофреников. А после окончания фильма чувствуешь себя на такой же последней грани истерии...
На трезвую голову фильм не пошел..
Неоднозначно..
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