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Burn After Reading После прочтения сжечь 2008 / США
7.2 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «После прочтения сжечь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Для того чтобы понять, откуда «растут ноги» у нового фильма братьев Коэн, нужно вспомнить картину «Сокол и Снеговик», снятую в 1985 году Джоном Шлезингером по следам реально случившихся событий, описанных в книге Роберта Линдси. Шлезингер тонкими ироническими мазками нарисовал картину последнего этапа холодной войны: бывший церковный служка, став сотрудником ЦРУ и быстро разуверившись в патриотическом официозе, начинает сливать информацию в советское посольство через…

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Rio 2 апреля 2015, 12:51
Комедия для американцев, да и то не очень смешная. Все актёры успешно играют туповатых, зацикленных на деньгах американских обывателей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натка 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм, есть смысл в нем!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vachik 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм. Не часто такое в прокате идет. Те кто не доволен явно не всосали в сюжет. Сходите на гитлер капут, останетесь довольны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lapushka 2 апреля 2015, 12:51
Скукота! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
злостный кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Я не злостный кинокритик, но фильм мне не понравился.

✊ Сама идея фильма неплоха... комична... фильм притендует на наличие сатиры и гротеска, но впечатлений не оправдывает. К концу даже немного устаешь от всей этой накрутки сюжета.

Люди выходили из зала уже в в середине фильма, или сидели и тупо болтали о своем. ✊

Если не видели этот фильм то ничего не потеряли!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kosandra 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ, актеры все обосрались снявшись в этом "шедевре", такого тупого фильма я давно не смотрела, сюжет-дерьмо. Даже не смогла досмотреть, полный пи....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kosandra 2 апреля 2015, 12:51
На счет бабушек не согласна.А вот то, что зал в начале фильма был полный - это да, но к концу фильма дай бог половина осталась, выходили все друг за дружкой в растроинный чувствах и с негативными эмоциями,многие не стеснялись в выражениях и я их понимаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
miler 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм про обывателей, обывателями непонятый.



"Но я здесь не как представитель спортклуба!

- Я знаю чей ты представитель. Ты представитель окружающего меня идиотизма! "



Тонким ценителям трансформеров,адмиралов,спайдерменов на будущее: не ходите на Коэнов(все равно либо на середине уйдете, либо ничего не поймете) что бы не было жаль за бесцельно потраченные деньги.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ГрэтаГарбо 2 апреля 2015, 12:51
Я согласна на все 100, что актеры играют потрясно. В совершенно несвойственных амплуа, но до чего убедительно. Их мастерству я восхищаюсь и апплодирую стоя. ✊

Но сам фильм - действительно воплощение идиотизма, и к этому трудно быть готовым. Ни одного нормального героя. Это просто скопище невротиков, параноиков и шизофреников. А после окончания фильма чувствуешь себя на такой же последней грани истерии...

На трезвую голову фильм не пошел..

Неоднозначно..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АРТЕМКА 2 апреля 2015, 12:51
ЭТО ПРОСТО ...ЕЦ РЕБЯТА! УЛЫБНУЛ ТУПИЦА БРЭД ПИТТ !!! ЕСТЬ ВЕСЕЛЫЕ МОМЕНТЫ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший,но далеко не лучший фильм коэнов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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