Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Альфред Энок
Альфред Энок
Alfred Enoch
О персоне
Фильмография
Альфред Энок
Alfred Enoch
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
193 см
Биография Альфреда Энока
Развернуть
Фильмография Альфреда Энока
Тигры
драма
2020, Швеция / Италия / Дания
7.0
Распоряжение
драма, триллер
2020, Бразилия
5.0
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»