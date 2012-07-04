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Фильмография
Эрик Сайкс
Eric Sykes
Киноафиша
Персоны
Эрик Сайкс
Эрик Сайкс
Eric Sykes
Дата рождения
4 мая 1923
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
4 июля 2012
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
(2005)
Билеты
7.6
Другие
(2001)
7.0
Воздушные приключения
(1965)
Фильмография Эрик Сайкс
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
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Рецензия
Билеты
7.6
Другие
The Others
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Шалако
Shalako
вестерн, драма, боевик
1968, Великобритания / Германия
7
Воздушные приключения
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes
комедия, приключения, семейный
1965, Великобритания
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