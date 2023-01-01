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Квант милосердия Квант милосердия
Киноафиша Фильмы Квант милосердия Квант милосердия, 2008: актеры и роли
Quantum of Solace Квант милосердия 2008 / Великобритания / США
7.1 Оцените
139 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Квант милосердия, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Ольга Куриленко Ольга Куриленко Olga Kurylenko Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Джанкарло Джаннини Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Джемма Артертон Джемма Артертон Gemma Arterton Еспер Кристенсен Jesper Christensen
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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