«Квант милосердия» неожиданно четко делится на две примерно равные части, следующие двум разным стратегиям. Первая половина – это классическая бондиана до «перезагрузки» 2006 года (когда многолетняя эпопея про похождения боевитого хлыща начала превращаться в некое подобие чего-то всамделишного и живого), колоритное мельтешение трюков, практически лишенное связи с реальностью. Автомобильные погони, автоматные очереди, резвые прыжки по крышам и частые рукопашные…
Тебе правда больше нравится в роли Бонда - Крейг ????????
А ты как считаешь ????????????????
Цитата (Ирусик, 05/11/2008 - 19:59:29):
А ты как считаешь ????????????????
ну лично я вообще Бонда не люблю: ни как бренд, ни как фильм, ни как героя
Да я ваще маленький кусочек смотрела и ВСЁ!!!!!!!!!!!! Мне просто кажется что Пирс больше подходит .
еще пара какаих то личных вендетт паралельно, типа психологии добавили, бездарно абсолютно.
Актеры-говно, сюжет-говно, все вместе - унылый кал.
Люди, цените свое время и деньги, не ходите на этот бред. В крайнем случае потом скачаете и убедитесь, что ни чего не потеряли.
1-мало девушек
2-нету вообще всяких специальных безделушек-техники и вечного ученого который ноет када Бонд все портит( КЛАССИКА ВСЕХ БОНДОВ )
3-машину Астон он портит маментально, машина без секретов и ракет!
4-нету секретарши с которой он всегда заигрывает
5-нету фраз-Меня завут Бонд, Джеймс бонд---как можно без этой фразы снять Бонда?!
6-Мартини с водкой смешать но не взбалтывать, или как то так.....че там за новые тупые напитки✊
7-сюжет вообще хер поймешь.....какая там организация была?!, что он убил Грина и все?
8-Не бонд а физрук....
9-никто не брасает шляпу на крючок как Шон и все остальные
Короче слишком все мелькают......и компьютерные технологии не к месту......ГАВНО!
Представить себе любую полемику по этому фильму невозможно !!!!!! Бонд красавец ! тачки супер ! погони отличные ! каскадеры обалденные !!!! .............
Надоело....то ли мы слишком умные то ли так устроен человеческий мозг но отдыхая в кино хочеться хоть что то понимать а не просто хавать рекламу (фитнеса,авто,бреднов)
Сейчас похоже над созданием фильма работает такая схема.......сначала позвали каскадеров....те порешали кто как подереться и кто как побежит,потом позвали стилистов....те решили кто во что оденеться какой будет грим и освещение......затем позвали бренд менеджеров и по откатам решили какие машины появяться,какие марки одежды и украшений будут на героях......затем ВСЕМ скопом решали кто же будет подружкой Бонда !!!!!!!! и вроде все...........хотя нет,за день до сьемок решили нанят какого-нибудь сценариста (кто то из стилистов даже советует свою маму,мол она любит читать детективы)......
И когда все работают .....тихо заходят самые главные.....ЭТО ПИАРЩИКИ !!!!!!! и мы всем бараньим скопом идем смотреть кино !!!!!!!!!
фильм, такое впечатление, будто изначально длился часов 5, а потом из него вырезали всё по максимум. При чём квант и что это такте нам не сказали, чем плохи ребята, отмывающие деньги на воде, тоже не понятно, почему взрывается и тает, горя жарким красным пламенем стеклянно-металло конутрукция, не понятно, в чём вообще смысл просиженных 2 часов с какой-то мулатоподобной кривогооврящей криворукой девушкой - непонятно, М опущена какими-то странными людьми, ни одной нормальной боевой сцены. никаких спецэффектов и высоких технологий. Только тач-скрин, но это уже Эппл, баян
напомнило серию Саус Парка про Инди. Чесслово, дух Бонда вообще застрялд где-то не в этом фильме.
p.s. Ну а то что вам не разжевали всего сразу про КВАНТ - так ясен пень - это тема для долгосрочной раскрутки на протяжении многих фильмов. Ааналог СПЕКТРА.
можно смотреть проще сериалы и не париться - зачем думать о сюжете?
В этом фильме не было вообще никого плохих, и такая тенденция у Глв прослеживается уже не первый год - всё что-то делают потому что так написано в сценарии, никакой морали, никакой мотивации.
И да, конечно же, интернет фрикам только можно замечать великий смысл возведения отелей посреди пустыни из взрывчатки, а великовозрастным зрителям говорить, что это закваска великого сюжета ^^
писать под гуэстом - одна из замечательный функция КФШ, за что я его люблю, а вот форувариорствовать у вас не получилось) выглядило примерно так:
"это что-то не то"
"да вы уг"
аргументация на 5 :Р
Ну хотя да, мнение человека с КФШ - это тру, а мнение ИМДБшников - мнение и-нет фриков)
я говорю не про Votes, а про Board =) средняя оценка Борда - 7, из которых чисто по фильмо 2-3, за серию -- накрутка до 7. Некоторым нравится Крейг, некоторым нет, может он вносит атмосферность, может нет, но в Кванте затевать "фильм на пять фильмов"... как-то ниочём. Так можно было включать в Квант2 5-минутный трейлер из 1 фильма и все будут довольны)
И самый главный промах - они не взорвали единственный вертолётв фильме =/
вы уж тут определитесь, кто пишет, что смотреть КР не надо, кто пишет, что надо.
Да. конечно, намешать соплей вбондиану, может и надо, завязать всё на драму и фразах типа "мёртвые не нуждаются в мести", но фильм проходной.
ПО поводу воды - это сарказм. Если оглядеться вокруг, коррупции и так хватает, а выкупка и пеерпродажа чего-либо - это обычное явление, чтобы показывать в фильме и бороться с жтим. Так можно вообще не вылезать из америки и показывать уровень коррупции и нафиг не нужна география.
Если вам нравится кривая операторская работа в стиле Монстро в подобных фильмах, то дейстивтельно вопрос исчрепан
Этот фильм бонда бытовой
2Логан
По поводу Харбора - я хз как в ысмотрите, выделяя, что оцена 5.3) взвешенная оценка - 6.64, и я считаю вполне заслуженным. Ни лучше, ни хуже.
Да и девушка очень не понравилась. Какое-то картавящее чудо из солярия. Ту, которую в нефти утопили (тоже сцена исполнена на 2) была гораздо приятнее(
а ещё люди отмывают деньги и это все подозревают :Р как страшно жить)
просто этот Бонд... он "другой"... очень другой, отличный от Бондианы 20-го века.
Лично мн ене нравится в подобных фильмах мыльные бытовые сцены)
5.3 - среднее арифметическое всех оценок.
Отсеивая максимальные и минимальные и оставляя самые многочисленные - 6.64
при чём тут проходной? он хороший, если для вас он шедевр или превосходный - это одно дело, но говорить, что имдб юзеры уг, потому что оценили такой милый фильм так плохо.... это странно как то
всё можно понять, если постраться Цена лишь в усилии и самоубеждении. Так почему взорвался очень нужный посреди пустыни отель, состоящий из металла и стекла? В нём была бензиновая система пожаротушения? Или машины теперь, врезаясь в здания, взрывают их?
Имхо, бонд стал обычным боевиком. Многосерийный проходной боевик =/
Драма + отсутствие чувства юмора =/
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