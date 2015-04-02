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Квант милосердия Квант милосердия
Киноафиша Фильмы Квант милосердия Отзывы о фильме «Квант милосердия»
Quantum of Solace Квант милосердия 2008 / Великобритания / США
7.1 Оцените
138 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Квант милосердия»

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«Квант милосердия» неожиданно четко делится на две примерно равные части, следующие двум разным стратегиям. Первая половина – это классическая бондиана до «перезагрузки» 2006 года (когда многолетняя эпопея про похождения боевитого хлыща начала превращаться в некое подобие чего-то всамделишного и живого), колоритное мельтешение трюков, практически лишенное связи с реальностью. Автомобильные погони, автоматные очереди, резвые прыжки по крышам и частые рукопашные…

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sdasda 2 апреля 2015, 12:51
Расскажит кто откуда взялась Куриленко и с какого перепуга она девушка Бонда!? То в Хитмане, Макс Пэйне а теперь на тебе и Девушка бонда! дай угадаю мужинёк лет 60ти?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Всё таки Пирс Броснан был лучше ( настоящий Джеймс Бонд ) , а это блондин да ещё и с голубыми глазами .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Axl F от 05/11/2008 - 10:37:23


Тебе правда больше нравится в роли Бонда - Крейг ????????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Сумрачное облако от 05/11/2008 - 19:52:29


А ты как считаешь ????????????????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 05/11/2008 - 20:01:50):Re[n]: Квант милосердия (05 ноября 2008 20:01:50)





Цитата (Ирусик, 05/11/2008 - 19:59:29):

А ты как считаешь ????????????????



ну лично я вообще Бонда не люблю: ни как бренд, ни как фильм, ни как героя

Да я ваще маленький кусочек смотрела и ВСЁ!!!!!!!!!!!! Мне просто кажется что Пирс больше подходит .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ivanspb 2 апреля 2015, 12:51
сходил... сюжет перемутили, куриленко не раздели, секса не было, традиционной сцены с Q не было - не понравилось. идти только после пересмотра казино рояль.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zubb 2 апреля 2015, 12:51
Не ну я все понимаю,но выкинуть убитого друга в помойку со словами "ему все равно" это не зачот✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алексей Д 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - унылый кал! Тупейший сюжет про каких то масонов, перекрывших в какой то банановой республике подземную речку...ппц вселенское зло... два часа жизни коту под хвост✊

еще пара какаих то личных вендетт паралельно, типа психологии добавили, бездарно абсолютно.

Актеры-говно, сюжет-говно, все вместе - унылый кал.

Люди, цените свое время и деньги, не ходите на этот бред. В крайнем случае потом скачаете и убедитесь, что ни чего не потеряли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cactuslight 2 апреля 2015, 12:51
Довольно скучный фильм, из зала вышел абсолютно без впечатлений, "Казино Рояль" выше на голову!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
артем67 2 апреля 2015, 12:51
2 последних фильма полное гавно.....очередной крепкий орешек....где Старик Шон? Короче это изменф всем бондам вот почему...

1-мало девушек

2-нету вообще всяких специальных безделушек-техники и вечного ученого который ноет када Бонд все портит( КЛАССИКА ВСЕХ БОНДОВ )

3-машину Астон он портит маментально, машина без секретов и ракет!

4-нету секретарши с которой он всегда заигрывает

5-нету фраз-Меня завут Бонд, Джеймс бонд---как можно без этой фразы снять Бонда?!

6-Мартини с водкой смешать но не взбалтывать, или как то так.....че там за новые тупые напитки✊

7-сюжет вообще хер поймешь.....какая там организация была?!, что он убил Грина и все?

8-Не бонд а физрук....

9-никто не брасает шляпу на крючок как Шон и все остальные

Короче слишком все мелькают......и компьютерные технологии не к месту......ГАВНО!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
arslenok 2 апреля 2015, 12:51
В очередной раз убеждаюсь в том что там куда приходит гламур пропадает весь смысл .......и это касаеться любой стороны жизни ! не миновало это и кинематограф.....СМЫСЛА в последних БОНДАХ просто нет !!!!!! все просто красиво !!!! сидишь и любуешься то его кастюмами то рельефностью мышц....то машинами....выходишь из зала и самому даже расказать нечего........получаеться типа " а он такой......он так типа взял.....а ......." а СМЫСЛА НИХЕРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Представить себе любую полемику по этому фильму невозможно !!!!!! Бонд красавец ! тачки супер ! погони отличные ! каскадеры обалденные !!!! .............

Надоело....то ли мы слишком умные то ли так устроен человеческий мозг но отдыхая в кино хочеться хоть что то понимать а не просто хавать рекламу (фитнеса,авто,бреднов)

Сейчас похоже над созданием фильма работает такая схема.......сначала позвали каскадеров....те порешали кто как подереться и кто как побежит,потом позвали стилистов....те решили кто во что оденеться какой будет грим и освещение......затем позвали бренд менеджеров и по откатам решили какие машины появяться,какие марки одежды и украшений будут на героях......затем ВСЕМ скопом решали кто же будет подружкой Бонда !!!!!!!! и вроде все...........хотя нет,за день до сьемок решили нанят какого-нибудь сценариста (кто то из стилистов даже советует свою маму,мол она любит читать детективы)......

И когда все работают .....тихо заходят самые главные.....ЭТО ПИАРЩИКИ !!!!!!! и мы всем бараньим скопом идем смотреть кино !!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tovarish 2 апреля 2015, 12:51
значит так! фильм халтурный вышел! хотя крэйг и выкладывался на все 150% енто не помогло! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
мда =/

фильм, такое впечатление, будто изначально длился часов 5, а потом из него вырезали всё по максимум. При чём квант и что это такте нам не сказали, чем плохи ребята, отмывающие деньги на воде, тоже не понятно, почему взрывается и тает, горя жарким красным пламенем стеклянно-металло конутрукция, не понятно, в чём вообще смысл просиженных 2 часов с какой-то мулатоподобной кривогооврящей криворукой девушкой - непонятно, М опущена какими-то странными людьми, ни одной нормальной боевой сцены. никаких спецэффектов и высоких технологий. Только тач-скрин, но это уже Эппл, баян



напомнило серию Саус Парка про Инди. Чесслово, дух Бонда вообще застрялд где-то не в этом фильме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (cineforcer, 10/11/2008 - 22:29:22):Очевидно у автора поста никаких намеков на мозг? Так это не авторская вина.



p.s. Ну а то что вам не разжевали всего сразу про КВАНТ - так ясен пень - это тема для долгосрочной раскрутки на протяжении многих фильмов. Ааналог СПЕКТРА.

можно смотреть проще сериалы и не париться - зачем думать о сюжете?



В этом фильме не было вообще никого плохих, и такая тенденция у Глв прослеживается уже не первый год - всё что-то делают потому что так написано в сценарии, никакой морали, никакой мотивации.



И да, конечно же, интернет фрикам только можно замечать великий смысл возведения отелей посреди пустыни из взрывчатки, а великовозрастным зрителям говорить, что это закваска великого сюжета ^^



писать под гуэстом - одна из замечательный функция КФШ, за что я его люблю, а вот форувариорствовать у вас не получилось) выглядило примерно так:



"это что-то не то"

"да вы уг"



аргументация на 5 :Р
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
+ средняя оценка на имдб - это 7, и то только из-за того, что бонд. Многие уже успели отметить уникальную способность операторов сделать Бонд, Джеймс "Монстро" Бонд с трясущимися переключающимися камерами :Р



Ну хотя да, мнение человека с КФШ - это тру, а мнение ИМДБшников - мнение и-нет фриков)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (cineforcer, 10/11/2008 - 23:00:51):Родная вы моя, КФШ - это сборище фриков. А оценки на имдб просто игнорятся - там вообще непонятно кто непонятно как голосует. Вообще оценка хотя бы бех пары слов нафиг никому не дсалась если люди действительно чего-то о интересуемом кино хотят знать

я говорю не про Votes, а про Board =) средняя оценка Борда - 7, из которых чисто по фильмо 2-3, за серию -- накрутка до 7. Некоторым нравится Крейг, некоторым нет, может он вносит атмосферность, может нет, но в Кванте затевать "фильм на пять фильмов"... как-то ниочём. Так можно было включать в Квант2 5-минутный трейлер из 1 фильма и все будут довольны)



И самый главный промах - они не взорвали единственный вертолётв фильме =/
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
2eremeev

вы уж тут определитесь, кто пишет, что смотреть КР не надо, кто пишет, что надо.

Да. конечно, намешать соплей вбондиану, может и надо, завязать всё на драму и фразах типа "мёртвые не нуждаются в мести", но фильм проходной.



ПО поводу воды - это сарказм. Если оглядеться вокруг, коррупции и так хватает, а выкупка и пеерпродажа чего-либо - это обычное явление, чтобы показывать в фильме и бороться с жтим. Так можно вообще не вылезать из америки и показывать уровень коррупции и нафиг не нужна география.



Если вам нравится кривая операторская работа в стиле Монстро в подобных фильмах, то дейстивтельно вопрос исчрепан



Этот фильм бонда бытовой



2Логан

По поводу Харбора - я хз как в ысмотрите, выделяя, что оцена 5.3) взвешенная оценка - 6.64, и я считаю вполне заслуженным. Ни лучше, ни хуже.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Ну мной КР был просмотрен и я прекрасно понимал, кто такая Веспер, но всё равно проходной фильм каой-то получился.



Да и девушка очень не понравилась. Какое-то картавящее чудо из солярия. Ту, которую в нефти утопили (тоже сцена исполнена на 2) была гораздо приятнее(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 11/11/2008 - 20:27:04):Все о ней знали, да только она не теми общественно-полезными делами занималась, какие все представляли. Так что она тоже имела свою тайную сторону, это я и подразумевала

а ещё люди отмывают деньги и это все подозревают :Р как страшно жить)

просто этот Бонд... он "другой"... очень другой, отличный от Бондианы 20-го века.



Лично мн ене нравится в подобных фильмах мыльные бытовые сцены)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
она не устояла перед упрямостью Бонда :РРР видимо она была очень нагружена на работе(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (LoganV2, 12/11/2008 - 01:20:16):Да я вот так же хз где вы на имдб нашли 6.64, там вроде 5.3. Но раз вы считаете, что перл харбор фильм проходной, то не суть.

5.3 - среднее арифметическое всех оценок.

Отсеивая максимальные и минимальные и оставляя самые многочисленные - 6.64



при чём тут проходной? он хороший, если для вас он шедевр или превосходный - это одно дело, но говорить, что имдб юзеры уг, потому что оценили такой милый фильм так плохо.... это странно как то



всё можно понять, если постраться Цена лишь в усилии и самоубеждении. Так почему взорвался очень нужный посреди пустыни отель, состоящий из металла и стекла? В нём была бензиновая система пожаротушения? Или машины теперь, врезаясь в здания, взрывают их?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Зюзечечка 2 апреля 2015, 12:51
Извините! А ограничения есть? До скольки лет?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TwilightEva 2 апреля 2015, 12:51
PG-13



Имхо, бонд стал обычным боевиком. Многосерийный проходной боевик =/



Драма + отсутствие чувства юмора =/
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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