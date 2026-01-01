Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Везунчики» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Крестный отец 2 Награды и номинации фильма Крестный отец 2

Награды и номинации фильма Крестный отец 2 1974

Оскар 1975 Оскар 1975
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние»
50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?
Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше