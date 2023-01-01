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Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
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Крестный отец 2
Крестный отец 2, 1974: актеры и роли
The Godfather: Part II
Крестный отец 2
1974 / США
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8.1
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 9
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Крестный отец 2, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Дайан Китон
Diane Keaton
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Джон Казале
John Cazale
Талия Шайр
Talia Shire
Ли Страсберг
Lee Strasberg
Майкл В. Гаццо
Дж.Д. Спрэдлин
Ричард Брайт
Richard Bright
Гастоне Москин
Gastone Moschin
Том Роски
Tom Rosqui
Фрэнк Сиверо
Frank Sivero
Франческа Де Сапио
Francesca de Sapio
Моргана Кинг
Марианна Хилл
Marianna Hill
Леопольдо Триесте
Leopoldo Trieste
Доминик Кьянезе
Dominic Chianese
Америго Тот
Amerigo Tot
Трой Донахью
Troy Donahue
Джон Эпри
John Aprea
Джо Спинелл
Joe Spinell
Джеймс Каан
James Caan
Эйб Вигода
Abe Vigoda
Тере Ливрано
Tere Livrano
Джанни Руссо
Gianni Russo
Мария Карта
Maria Carta
Джузеппе Силлато
Giuseppe Sillato
Марио Котоне
Mario Cotone
Джеймс Гоунарис
James Gounaris
Фэй Спэйн
Дэнни Айелло
София Коппола
Sofia Coppola
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Бруно Кёрби
Bruno Kirby
Оресте Бальдини
Oreste Baldini
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