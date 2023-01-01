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Крестный отец 2 Крестный отец 2
Киноафиша Фильмы Крестный отец 2 Крестный отец 2, 1974: актеры и роли
The Godfather: Part II Крестный отец 2 1974 / США
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62 голоса Рейтинг IMDb: 9
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Крестный отец 2, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Дайан Китон Дайан Китон Diane Keaton Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Джон Казале John Cazale Талия Шайр Talia Shire Ли Страсберг Lee Strasberg Майкл В. Гаццо Дж.Д. Спрэдлин Ричард Брайт Richard Bright Гастоне Москин Gastone Moschin Том Роски Tom Rosqui Фрэнк Сиверо Frank Sivero Франческа Де Сапио Франческа Де Сапио Francesca de Sapio Моргана Кинг Марианна Хилл Marianna Hill Леопольдо Триесте Леопольдо Триесте Leopoldo Trieste Доминик Кьянезе Dominic Chianese Америго Тот Amerigo Tot Трой Донахью Troy Donahue Джон Эпри John Aprea Джо Спинелл Joe Spinell Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Эйб Вигода Abe Vigoda Тере Ливрано Tere Livrano Джанни Руссо Gianni Russo Мария Карта Maria Carta Джузеппе Силлато Giuseppe Sillato Марио Котоне Mario Cotone Джеймс Гоунарис James Gounaris Фэй Спэйн Дэнни Айелло София Коппола София Коппола Sofia Coppola Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Бруно Кёрби Bruno Kirby Оресте Бальдини Oreste Baldini
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