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Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
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Чернильное сердце
Чернильное сердце, 2008: актеры и роли
Inkheart
Чернильное сердце
2008 / Германия / США / Великобритания
Трейлер
7.2
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Чернильное сердце, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли
Iain Softley
В ролях
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Энди Серкис
Andy Serkis
Элиза Беннетт
Eliza Bennett
Пол Беттани
Paul Bettany
Хелен Миррен
Helen Mirren
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
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Переводчик
Рецензия
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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