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Чернильное сердце Чернильное сердце
Киноафиша Фильмы Чернильное сердце Чернильное сердце, 2008: актеры и роли
Inkheart Чернильное сердце 2008 / Германия / США / Великобритания
7.2 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Чернильное сердце, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иэн Софтли Iain Softley
В ролях
Брендан Фрейзер Брендан Фрейзер Brendan Fraser Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Элиза Беннетт Элиза Беннетт Eliza Bennett Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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