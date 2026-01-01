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Элиза Беннетт
Eliza Bennett
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Элиза Беннетт
Элиза Беннетт
Eliza Bennett
Дата рождения
17 марта 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рединг, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Элиза Беннетт
Родилась 17 марта 1992 года. Беркшир, Англия, Великобритания
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Популярные фильмы
8.3
Убийство на пляже
(2013)
7.7
Плебеи
(2013)
6.7
Из времени во время
(2009)
Фильмография Элиза Беннетт
6.4
Сексуальная тварь
драма, криминал
2024, США
5.6
Коннеры
комедия, семейный
2018, США
7.7
Плебеи
комедия
2013, Великобритания
8.3
Убийство на пляже
драма, криминал, детектив
2013, Великобритания
6.7
Из времени во время
From Time to Time
приключения, драма, фэнтези
2009, Великобритания
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6.7
Чернильное сердце
Inkheart
сказка, семейный, приключения
2008, Германия / США / Великобритания
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6.2
Моя ужасная няня
Nanny McPhee
сказка, комедия, семейный
2005, США / Великобритания / Франция
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5.9
Принц и я
The Prince & Me
комедия
2004, США / Чехия
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