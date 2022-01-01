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Киноафиша Фильмы Явление Явление, 2008: актеры и роли
The Happening Явление 2008 / Индия / США
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Явление, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Зои Дешанель Зои Дешанель Zooey Deschanel Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Спенсер Бреслин Спенсер Бреслин Spencer Breslin Тони Девон Tony Devon
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