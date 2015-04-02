Наша рецензия

Читая отзывы возлюбленных своих читателей, я периодически встречаю стон, и скрежет зубовный, и тяжкое сердечное печалование о том, что в рецензиях моих бывают упоминаемы некоторые лакомые куски интриги, кои авторы фильмов предпочитают сберечь для финального сюрприза. Однако такое упоминание и раскрытие кое-каких закулисных механизмов сюжета зачастую совершенно необходимо в тексте, где нужно сказать что-либо по существу, а не просто изложить историю съемок или отозваться об актерской игре.…