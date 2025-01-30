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Постер фильма Иван Грозный
Постер фильма Иван Грозный
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Иван Грозный

Иван Грозный

Ivan Groznyy 18+
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Факты

О фильме

В середине 16 века во главе Руси встает Иоанн Васильевич. Уже во время венчания на царство, своей смелой речью он дает понять, что будет править железной рукой. Во время царствования ему предстоит столкнуться с многочисленными вызовами: пожаром в Москве, заговором бояр, войнами против Казанского Ханства и Речи Посполитой, тяжелыми болезнями. Он станет первым русским царем, тем, кто объединит разобщенные княжества в единое государство и войдет в историю под именем Грозный. 

  • За первую серию фильма режиссер и съемочная группа получили Сталинскую премию I степени, вторая была запрещена к показу. Третья часть фильма существует только в виде сценария и подготовительных рабочих рисунков.
  • В оригинальном виде вторая серия вышла в прокат лишь в 1958 году.
  • Идея о создании фильма принадлежала лично Сталину. Сценарий утверждался также им.
  • В те дни, когда Эйзенштейн из-за болезни не мог снимать картину, его подменяли ассистенты, поскольку был приказ закончить фильм как можно скорее.
  • В 1973 году костюм Ивана Грозного из этого фильма был использован в картине “Иван Васильевич меняет профессию”.
  • Съемки первой серии проходили во время Великой Отечественной Войны в Алма-Ате.
  • Часть оригинального негатива фильма была снята на американскую камеру Mitchell BNC, полученную в рамках ленд-лиза.

О борьбе Ивана Грозного за объединение феодальной Руси в мощное централизованное государство.

Первая серия была хорошо принята как зрителями, так и правительством. Но во второй Сталин увидел прямые параллели экранного действия с реалиями действующего режима. В результате 2-я серия появилась на экранах только в 1958 году.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 30 декабря 1944
Дата выхода
28 января 1947 Аргентина
21 октября 2007 Великобритания
4 июля 1946 Дания
24 октября 1970 Испания
1 мая 2016 Португалия
20 января 1945 СССР
8 марта 1947 США
7 марта 1958 Финляндия
18 марта 2015 Франция
15 июня 1945 Чехословакия
23 апреля 1945 Швеция
11 июля 2006 Япония
Сборы в мире $12 196
Производство Мосфильм, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
Другие названия
Ivan Groznyy, Ivan the Terrible, Part I, Iván, el terrible, Ivan, o Terrível - Parte I, Iivana Julma I, Iivana Julma, osa 1/2, Ivan cel groaznic - partea I, Ivan den förskräcklige, Ivan den Grusomme, Ivan den grusomme - del I, Ivan den Grymme I, Ivan e Makhoof, Ghesmat Avval, Iván el terrible, Ivan il terribile, Ivan le terrible, Ivan the Terrible - Part I, Ivan the Terrible, Part One, Ivan, o Terrível, Ivane Mriskhane, natsili pirveli, Iwan der Schreckliche I, Iwan Groźny, Iwan, der Schreckliche I, Korkunç Ivan, Rettegett Iván 1., Rettenetes Iván, Ιβάν ο τρομερός, Ивaн Гpoзни, Иван Грозни, Иван Грозный, イワン雷帝 第1部, 伊凡雷帝
Режиссер
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
В ролях
Николай Черкасов
Николай Черкасов
Людмила Целиковская
Людмила Целиковская
Серафима Бирман
Михаил Названов
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 24 голоса
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  479 В жанре «биография»  16 В фильмах СССР  75
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Иван Грозный

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