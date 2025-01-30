В середине 16 века во главе Руси встает Иоанн Васильевич. Уже во время венчания на царство, своей смелой речью он дает понять, что будет править железной рукой. Во время царствования ему предстоит столкнуться с многочисленными вызовами: пожаром в Москве, заговором бояр, войнами против Казанского Ханства и Речи Посполитой, тяжелыми болезнями. Он станет первым русским царем, тем, кто объединит разобщенные княжества в единое государство и войдет в историю под именем Грозный.