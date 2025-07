Страна СССР

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1944

Премьера в мире 30 декабря 1944

Сборы в мире $12 196

Производство Мосфильм, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)

Другие названия

Ivan Groznyy, Ivan the Terrible, Part I, Iván, el terrible, Ivan, o Terrível - Parte I, Iivana Julma I, Iivana Julma, osa 1/2, Ivan cel groaznic - partea I, Ivan den förskräcklige, Ivan den Grusomme, Ivan den grusomme - del I, Ivan den Grymme I, Ivan e Makhoof, Ghesmat Avval, Iván el terrible, Ivan il terribile, Ivan le terrible, Ivan the Terrible - Part I, Ivan the Terrible, Part One, Ivan, o Terrível, Ivane Mriskhane, natsili pirveli, Iwan der Schreckliche I, Iwan Groźny, Iwan, der Schreckliche I, Korkunç Ivan, Rettegett Iván 1., Rettenetes Iván, Ιβάν ο τρομερός, Ивaн Гpoзни, Иван Грозни, Иван Грозный, イワン雷帝 第1部, 伊凡雷帝