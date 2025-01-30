В середине 16 века во главе Руси встает Иоанн Васильевич. Уже во время венчания на царство, своей смелой речью он дает понять, что будет править железной рукой. Во время царствования ему предстоит столкнуться с многочисленными вызовами: пожаром в Москве, заговором бояр, войнами против Казанского Ханства и Речи Посполитой, тяжелыми болезнями. Он станет первым русским царем, тем, кто объединит разобщенные княжества в единое государство и войдет в историю под именем Грозный.
О борьбе Ивана Грозного за объединение феодальной Руси в мощное централизованное государство.
Первая серия была хорошо принята как зрителями, так и правительством. Но во второй Сталин увидел прямые параллели экранного действия с реалиями действующего режима. В результате 2-я серия появилась на экранах только в 1958 году.
|28 января 1947
|Аргентина
|21 октября 2007
|Великобритания
|4 июля 1946
|Дания
|24 октября 1970
|Испания
|1 мая 2016
|Португалия
|20 января 1945
|СССР
|8 марта 1947
|США
|7 марта 1958
|Финляндия
|18 марта 2015
|Франция
|15 июня 1945
|Чехословакия
|23 апреля 1945
|Швеция
|11 июля 2006
|Япония