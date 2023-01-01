Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Людмила Целиковская
Людмила Целиковская Lyudmila Tselikovskaya
Киноафиша Персоны Людмила Целиковская

Людмила Целиковская

Lyudmila Tselikovskaya

Дата рождения
8 сентября 1919
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 июля 1992
Карьера
Актриса
Место рождения
Астрахань, РСФСР

Биография Людмила Целиковская

Людмила Целиковская была известной советской актрисой театра и кино. Она родилась 8 сентября 1919 года в Астрахани и умерла 4 июля 1992 года в Москве. В 1963 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В 1940-х годах Целиковская получила наибольшую популярность благодаря своим ролям в музыкальных комедиях военного времени, таких как "Антон Иванович сердится", "Близнецы", "Сердца четырёх", "Воздушный извозчик" и "Беспокойное хозяйство".

После окончания общеобразовательной школы в 1937 году Людмила поступила в Театральное училище имени Щукина. Её дебютом на сцене стал спектакль "Слуга двух господ" в Московском театре имени Вахтангова. В 1938 году она впервые сыграла в кино ("Молодые капитаны").

Успешную молодую актрису заметил режиссер Константин Юдин и пригласил её сняться в фильме "Сердца четырёх", где она исполнила роль Шуры Мурашовой. Фильм пользовался большой популярностью у зрителей, и по словам самой актрисы, это была её любимая работа, так как она играла саму себя.

Наиболее известным фильмом с участием Целиковской в 1950-х годах был "Попрыгунья", где она сыграла роль Ольги Ивановны Дымовой. Её партнёром в этом фильме был Сергей Бондарчук. В 1955 году фильм получил Серебряного льва как лучший иностранный фильм на Венецианском кинофестивале. Однако Целиковская сама не получила никаких наград до 1963 года, когда ей было присвоено почётное звание народной артистки РСФСР.

В 1989 году у Целиковской был обнаружен рак. Людмила Целиковская скончалась на 73-м году жизни 4 июля 1992 года в Москве.

Популярные фильмы

Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад 7.4
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад (1984)
Иван Грозный 7.2
Иван Грозный (1944)
Сердца четырех 7.2
Сердца четырех (1941)

Фильмография Людмила Целиковская

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 11 Актриса 11
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад 7.4
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад Neveroyatnoye pari, ili istinnoye proisshestviye, blagopoluchno zavershivsheyesya sto let nazad
комедия 1984, СССР
Лес 7.1
Лес
драма 1980, СССР
Семья как семья 6.2
Семья как семья
мелодрама 1970, СССР
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья
драма 1955, СССР
Мы с вами где-то встречались 7
Мы с вами где-то встречались
комедия 1954, СССР
Онлайн
Повесть о настоящем человеке 7.2
Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
Беспокойное хозяйство 6.9
Беспокойное хозяйство
мюзикл, комедия, военный 1946, СССР
Онлайн
Близнецы 6.9
Близнецы Bliznetsy
комедия 1945, СССР
Онлайн
Иван Грозный 7.3
Иван Грозный
биография 1944, СССР
Билеты
Воздушный извозчик 7.1
Воздушный извозчик
комедия, мюзикл 1943, СССР
Сердца четырех 7.2
Сердца четырех
комедия 1941, СССР
Онлайн
Related video
Так больше не смогла: куда пропала красавица-дочь Абдулова, растущая его копией
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше