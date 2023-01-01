Людмила Целиковская была известной советской актрисой театра и кино. Она родилась 8 сентября 1919 года в Астрахани и умерла 4 июля 1992 года в Москве. В 1963 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

В 1940-х годах Целиковская получила наибольшую популярность благодаря своим ролям в музыкальных комедиях военного времени, таких как "Антон Иванович сердится", "Близнецы", "Сердца четырёх", "Воздушный извозчик" и "Беспокойное хозяйство".

После окончания общеобразовательной школы в 1937 году Людмила поступила в Театральное училище имени Щукина. Её дебютом на сцене стал спектакль "Слуга двух господ" в Московском театре имени Вахтангова. В 1938 году она впервые сыграла в кино ("Молодые капитаны").

Успешную молодую актрису заметил режиссер Константин Юдин и пригласил её сняться в фильме "Сердца четырёх", где она исполнила роль Шуры Мурашовой. Фильм пользовался большой популярностью у зрителей, и по словам самой актрисы, это была её любимая работа, так как она играла саму себя.

Наиболее известным фильмом с участием Целиковской в 1950-х годах был "Попрыгунья", где она сыграла роль Ольги Ивановны Дымовой. Её партнёром в этом фильме был Сергей Бондарчук. В 1955 году фильм получил Серебряного льва как лучший иностранный фильм на Венецианском кинофестивале. Однако Целиковская сама не получила никаких наград до 1963 года, когда ей было присвоено почётное звание народной артистки РСФСР.

В 1989 году у Целиковской был обнаружен рак. Людмила Целиковская скончалась на 73-м году жизни 4 июля 1992 года в Москве.