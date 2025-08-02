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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1944

Рейтинг фильмов 1944 года

Свадьба 8.1
1 Свадьба
комедия, мелодрама 1944, СССР
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Газовый свет 8.0
2 Газовый свет
мистика, триллер, драма 1944, США
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Иван Грозный 7.8
3 Иван Грозный
биография 1944, СССР
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Национальный бархат 7.7
4 Национальный бархат
драма, семейный, спорт 1944, США
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Кутузов 7.5
5 Кутузов
драма 1944, СССР
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Онлайн
Человек №217 7.4
6 Человек №217
драма 1944, СССР
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Онлайн
Девушка с обложки 7.3
7 Девушка с обложки
комедия, музыка, мюзикл 1944, США
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Сильва 7.3
8 Сильва
комедия, мюзикл 1944, СССР
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Онлайн
В шесть часов вечера после войны 7.1
9 В шесть часов вечера после войны
мелодрама 1944, СССР
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Онлайн
Дни и ночи 6.9
10 Дни и ночи
драма, военный 1944, СССР
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