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Михаил Жаров
Михаил Жаров
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Михаил Жаров
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Дата рождения
27 октября 1899
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 декабря 1981
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Михаила Жарова
Родился 27 октября 1899 года. Москва, Россия.
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Фильмография Михаила Жарова
Анискин и Фантомас
комедия, криминал
1973, СССР
6.0
Деревенский детектив
комедия, криминал
1968, СССР
7.0
Старшая сестра
мелодрама
1966, СССР
7.0
Каин XVIII
мелодрама, фэнтези, приключения
1963, СССР
7.0
Млечный путь
мелодрама
1959, СССР
5.0
Девушка с гитарой
комедия
1958, СССР
6.0
Красные листья
исторический
1958, СССР
5.0
Анна на шее
драма
1954, СССР
6.0
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