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Михаил Жаров
Mikhail Zharov
Киноафиша
Персоны
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Mikhail Zharov
Дата рождения
27 октября 1899
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 декабря 1981
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Михаила Жарова
Родился 27 октября 1899 года. Москва, Россия.
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Фильмография Михаила Жарова
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