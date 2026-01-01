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Михаил Жаров
Михаил Жаров Mikhail Zharov
Киноафиша Персоны Михаил Жаров

Михаил Жаров

Mikhail Zharov

Дата рождения
27 октября 1899
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 декабря 1981
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Михаила Жарова

Родился 27 октября 1899 года. Москва, Россия.

Популярные фильмы

Медведь 7.8
Медведь (1938)
Иван Грозный 7.6
Иван Грозный (1944)
Васса Железнова 7.6
Васса Железнова (1953)

Фильмография Михаила Жарова

И снова Анискин
И снова Анискин
криминал, детектив 1978, СССР
Анискин и Фантомас 6.6
Анискин и Фантомас Aniskin i Fantomas
комедия, криминал 1973, СССР
Деревенский детектив 7.1
Деревенский детектив Derevenskiy detektiv
комедия, криминал 1968, СССР
Старшая сестра 7.3
Старшая сестра Starshaya sestra
мелодрама 1966, СССР
Каин XVIII 7.1
Каин XVIII Kain XVIII
мелодрама, фэнтези, приключения 1963, СССР
Млечный путь 5.8
Млечный путь Mlechnyy Put
мелодрама 1959, СССР
Красные листья 5.3
Красные листья Krasnye listya
исторический 1958, СССР
Онлайн
Девушка с гитарой 6.2
Девушка с гитарой Devushka s gitaroy
комедия 1958, СССР
Онлайн
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