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Иван Грозный Иван Грозный
Киноафиша Фильмы Иван Грозный Иван Грозный, 1944: актеры и роли
Иван Грозный 1944 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Иван Грозный, 1944: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Эйзенштейн Сергей Эйзенштейн
В ролях
Николай Черкасов Nikolay Cherkasov Людмила Целиковская Lyudmila Tselikovskaya Серафима Бирман Михаил Названов Михаил Жаров Михаил Жаров Михаил Кузнецов Михаил Кузнецов Mikhail Kuznetsov Павел Кадочников Павел Кадочников Андрей Абрикосов Андрей Абрикосов Александр Мгебров Максим Михайлов Всеволод Пудовкин Vsevolod Pudovkin
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