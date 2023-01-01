Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Схватка Схватка
Киноафиша Фильмы Схватка Фильмы похожие на Схватка
Heat Схватка 1995 / США
8.1 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Схватка

Вся информация о фильме
Город воров
Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.0
Крепкий орешек
Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.0
Старикам тут не место
Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.0
Отступники
Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.0
Большой Куш
Большой Куш
триллер, комедия, криминал 2000, Великобритания / США
7.0
Секреты Лос-Анджелеса
Секреты Лос-Анджелеса
триллер, криминал 1997, США
8.0
Подозрительные лица
Подозрительные лица
криминал, триллер 1995, Германия / США
8.0
Казино
Казино
драма, криминал 1995, США / Франция
8.0
Бешеные псы
Бешеные псы
триллер 1992, США
7.0
Славные парни
Славные парни
драма, биография 1990, США
8.0
Сделано в Лос-Анджелесе
Сделано в Лос-Анджелесе
1989, США
6.0
Лицо со шрамом
Лицо со шрамом
драма, криминал 1983, США
8.0
Однажды в Америке
Однажды в Америке
драма 1983, США / Италия
8.0
Таксист
Таксист
драма, триллер 1976, США
7.0
Крестный отец 2
Крестный отец 2
триллер, драма 1974, США
8.0
Соучастник
Соучастник
драма, криминал, триллер, боевик 2004, США
7.0
Джонни Д
Джонни Д
драма 2009, США
7.0
Полиция Майами. Отдел нравов
Полиция Майами. Отдел нравов
боевик, криминал, драма 2006, Германия / США
7.0
Стилет
Стилет
драма 1989, США
6.0
Саломея
Саломея
драма 2013, США
6.0
Серпико
Серпико
драма, криминал 1973, США / Италия
7.0
Снеговик
Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.0
Игры судьбы
Игры судьбы
драма 2020, США
6.0
Смейся, убийца, смейся
Смейся, убийца, смейся
криминал, драма 2015, США
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше