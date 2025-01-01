Меню
Киноафиша Фильмы Схватка Схватка, 1995: актеры и роли

Схватка, 1995: актеры и роли

Режиссер
Майкл Манн Майкл Манн Michael Mann
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Джон Войт Джон Войт Jon Voight Том Сайзмор Том Сайзмор Tom Sizemore Эми Бреннеман Эми Бреннеман Amy Brenneman Эшли Джадд Эшли Джадд Ashley Judd Майкелти Уильямсон Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Кевин Гэйдж Kevin Gage Сьюзан Трэйлор Susan Traylor Ким Стонтон Kim Staunton Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Генри Роллинз Henry Rollins Джерри Тримбл Jerry Trimble Мартин Ферреро Мартин Ферреро Martin Ferrero Тоун Лок Tone Lōc Деннис Хейсберт Деннис Хейсберт Dennis Haysbert Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Рики Харрис Ricky Harris Тед Левайн Тед Левайн Ted Levine Дайан Венора Дайан Венора Diane Venora Том Нунен Том Нунен Tom Noonan Уэс Стьюди Уэс Стьюди Wes Studi
