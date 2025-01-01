Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Схватка
Схватка, 1995: актеры и роли
Схватка, 1995: актеры и роли
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Манн
Michael Mann
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Вэл Килмер
Val Kilmer
Джон Войт
Jon Voight
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Эми Бреннеман
Amy Brenneman
Эшли Джадд
Ashley Judd
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Натали Портман
Natalie Portman
Кевин Гэйдж
Kevin Gage
Сьюзан Трэйлор
Susan Traylor
Ким Стонтон
Kim Staunton
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Генри Роллинз
Henry Rollins
Джерри Тримбл
Jerry Trimble
Мартин Ферреро
Martin Ferrero
Тоун Лок
Tone Lōc
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
Хэнк Азария
Hank Azaria
Рики Харрис
Ricky Harris
Тед Левайн
Ted Levine
Дайан Венора
Diane Venora
Том Нунен
Tom Noonan
Уэс Стьюди
Wes Studi
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
От 82% до 91% «свежести» за 2 сезона : «Алиса в Пограничье» стал хитом Netflix, а 3 сезон обещает превзойти все предыдущие (новый трейлер)
«Декстер» под прицелом психиатров: что у него за болезнь — реальное расстройство или киношная легенда?
А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667