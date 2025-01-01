Лос-Анджелесский детектив Винсент Ханна идет по следу банды безжалостных преступников, но по мере того, как идет расследование, он понимает, что у него есть больше общего с главарем банды, чем он ожидал. А у главаря в это время тоже появляются проблемы. Он влюбляется…
СтранаСША
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1989
Премьера в мире27 августа 1989
ПроизводствоAjar Inc., Compañía Iberoamericana de TV, Movies Film Productions
Другие названия
L.A. Takedown, Made in L.A., Aconteceu em Los Angeles, Corrupción en Los Ángeles, Crimewave, Justiceiro de Los Angeles, L.A. Crimewave, Les rues de L.A., Obračun u L.A.-u, Os Tiras de Los Angeles, Sei solo, agente Vincent, Showdown in L.A., Wydarzyło się w Los Angeles, Сделано в Лос-Анджелесе, Удар в Лос Анджелис, Хвиля злочинності, メイド・イン・L.A.