Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сделано в Лос-Анджелесе
1 постер
Киноафиша Фильмы Сделано в Лос-Анджелесе

Сделано в Лос-Анджелесе

L.A. Takedown 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лос-Анджелесский детектив Винсент Ханна идет по следу банды безжалостных преступников, но по мере того, как идет расследование, он понимает, что у него есть больше общего с главарем банды, чем он ожидал. А у главаря в это время тоже появляются проблемы. Он влюбляется…
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 27 августа 1989
Производство Ajar Inc., Compañía Iberoamericana de TV, Movies Film Productions
Другие названия
L.A. Takedown, Made in L.A., Aconteceu em Los Angeles, Corrupción en Los Ángeles, Crimewave, Justiceiro de Los Angeles, L.A. Crimewave, Les rues de L.A., Obračun u L.A.-u, Os Tiras de Los Angeles, Sei solo, agente Vincent, Showdown in L.A., Wydarzyło się w Los Angeles, Сделано в Лос-Анджелесе, Удар в Лос Анджелис, Хвиля злочинності, メイド・イン・L.A.
Режиссер
Майкл Манн
Майкл Манн
В ролях
Скотт Планк
Алекс МакАртур
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Винсент Гуастаферро
Ричард Чавес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сделано в Лос-Анджелесе
Кибер 5.7
Кибер (2015)
Схватка 8.2
Схватка (1995)
Миля Джерико 7.2
Миля Джерико (1979)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше