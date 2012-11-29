Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бригада. Наследник Бригада. Наследник
Киноафиша Фильмы Бригада. Наследник

Бригада. Наследник, 2012

2012 / Россия
4.6 Оцените
45 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм является идейным продолжением жизни героев телесериала «Бригада». Однако акцент смещен в историю сына Александра Белова — Ивана. Это Кино о современной России. О том, что у всех на устах: политике, коррупции, цинизме крупного бизнеса и спецслужб. О новом поколении, которое, узнав правду о нечистом бизнесе родителей, не идет по их стопам, а выбирает новый путь. Для них дороги понятия чести, любви и Родины.

Герой, комфортно живший за границей, тем не менее, выбирает Россию и остается жить в ней, надеясь привнести эти идеалы в жизнь своих близких и страны в целом.

4.6 Оцените
45 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 29 ноября 2012
Премьера в мире 29 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Денис Алексеев
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Александр Иншаков
Анна Попова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Последний шанс
Последний шанс (2018)
4.5
Соловей-Разбойник
Соловей-Разбойник (2012)
6.6363635
Безбашенная пуля
Безбашенная пуля (2019)
4.5
Последний бросок
Последний бросок (2019)
5.071429
Бой с тенью 2: Реванш
Бой с тенью 2: Реванш (2007)
7.677419
Хантер киллер
Хантер киллер (2018)
7.428571
Slove - Прямо в сердце
Slove - Прямо в сердце (2011)
6
Глухарь в кино
Глухарь в кино (2010)
6.928571
Мальтийский крест
Мальтийский крест (2007)
6.2
Сматывай удочки
Сматывай удочки (2004)
6.8
Мужской сезон. Бархатная революция
Мужской сезон. Бархатная революция (2005)
7
Метро
Метро (2013)
7.6
Постер фильма Бригада. Наследник 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ganksta 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Киноафиша от 12/03/2012 - 18:45:21
Друзья не ходите на это г...но!!! Вчера был. Пожалел. Сюжета вообще нет, снято все дешево.… Читать дальше…
rexec 2 апреля 2015, 12:51
Обычно не писал отзывы, но после просмотра фильма у меня осталось ощущение, что у меня украли деньги. Хуже фильма не припомню. Не ходите на это кино… Читать дальше…
Отзывы Написать
45 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши