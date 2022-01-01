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Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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Дата рождения
14 июля 1926
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Гарри Дин Стэнтон
Родился 14 июля 1926 года. Вест-Ирвин, США.
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Фильмография Гарри Дин Стэнтон
Счастливчик
драма
2017, США
7.0
Открытая дорога назад
драма, комедия
2009, США
6.0
Хорошая жизнь
комедия, драма
2007, Испания
6.0
Он, я и его друзья
комедия
2006, США
7.0
Внутренняя империя
драма, мистика
2006, США / Польша / Франция
6.0
Альфа Дог
криминал, драма
2006, США
7.0
История Уэнделла
мелодрама, драма, комедия
2005, США / Германия
6.0
Управление гневом
драма, комедия
2003, США
6.0
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