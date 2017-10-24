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Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Отзывы о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
Fear and Loathing in Las Vegas
Страх и ненависть в Лас-Вегасе
1998 / США
Трейлер
7.3
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Михаил Семёнов
24 октября 2017, 19:15
Оценка
Потрясающая драма про двух людей, который затерялись в наркотическом трипе. Атмосфера фильма передана просто идеальна, а актёрская игра заставляет просто наслаждаться персонажами!
24 октября 2017, 19:15
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