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Страх и ненависть в Лас-Вегасе Страх и ненависть в Лас-Вегасе
Киноафиша Фильмы Страх и ненависть в Лас-Вегасе Отзывы о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
Fear and Loathing in Las Vegas Страх и ненависть в Лас-Вегасе 1998 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

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Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:15
Оценка
Потрясающая драма про двух людей, который затерялись в наркотическом трипе. Атмосфера фильма передана просто идеальна, а актёрская игра заставляет просто наслаждаться персонажами!
24 октября 2017, 19:15 Ответить
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