Киноафиша собрала для своих читателей лучшие фильмы, похожие на «Семьянин», чтобы поддержать позитивный настрой и напомнить о настоящих человеческих ценностях в канун праздника. «Семьянин» – это фантастическая рождественская мелодрама о главном жизненном выборе, который рано или поздно встает на пути каждого человека. Семья или карьера, любовь или власть, истинное счастье или большие деньги? С такой дилеммой сталкивается персонаж Николаса Кейджа – молодой бизнесмен Джек Кэмпбелл. Однажды он делает неверный выбор. Но рождественское чудо дает ему шанс все исправить и заново прожить свои лучшие годы – без любимой работы, зато с любимой женщиной. Фильм «Семьянин» стал настоящей предпраздничной классикой, уже больше двадцати лет его пересматривают перед Новым годом и Рождеством по всему миру. Еще бы: ведь каждому человеку хочется надеяться, что все его ошибки еще можно исправить. Нужно только поверить в волшебство и понять, чего ты хочешь на самом деле больше всего на свете.