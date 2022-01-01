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Фильмы похожие на «Семьянин»
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Фильмы похожие на «Семьянин»

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Клик:с пультом по жизни
Клик:с пультом по жизни
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7.0
комедия
2006, США
Терминал
Терминал
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма
2004, США
Любовь зла
Любовь зла
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, драма, комедия
2001, США / Германия
Плезантвиль
Плезантвиль
6.0
фэнтези, драма, комедия
1998, США
История вечной любви
История вечной любви
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, сказка, драма, мелодрама
1998, США
Лжец, лжец
Лжец, лжец
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, сказка
1997, США
Жена священника
Жена священника
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, семейный, драма, фэнтези, мелодрама
1996, США
Майкл
Майкл
7.0
комедия, мелодрама, фэнтези, драма
1996, США
День сурка
День сурка
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
Сердце и души
Сердце и души
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7.0
фантастика, мелодрама, комедия
1993, США
Кудряшка Сью
Кудряшка Сью
7.0
мелодрама, комедия, семейный
1991, США
Мистер Судьба
Мистер Судьба
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, комедия
1990, США
Большой
Большой
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1988, США
Пегги Сью вышла замуж
Пегги Сью вышла замуж
8.0
комедия, сказка, мелодрама, драма
1986, США
Влюбленные
Влюбленные
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6.0
драма, мелодрама
1984, США
Эта замечательная жизнь
Эта замечательная жизнь
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7.0
семейный, драма, фантастика
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Киноафиша собрала для своих читателей лучшие фильмы, похожие на «Семьянин», чтобы поддержать позитивный настрой и напомнить о настоящих человеческих ценностях в канун праздника. «Семьянин» – это фантастическая рождественская мелодрама о главном жизненном выборе, который рано или поздно встает на пути каждого человека. Семья или карьера, любовь или власть, истинное счастье или большие деньги? С такой дилеммой сталкивается персонаж Николаса Кейджа – молодой бизнесмен Джек Кэмпбелл. Однажды он делает неверный выбор. Но рождественское чудо дает ему шанс все исправить и заново прожить свои лучшие годы – без любимой работы, зато с любимой женщиной. Фильм «Семьянин» стал настоящей предпраздничной классикой, уже больше двадцати лет его пересматривают перед Новым годом и Рождеством по всему миру. Еще бы: ведь каждому человеку хочется надеяться, что все его ошибки еще можно исправить. Нужно только поверить в волшебство и понять, чего ты хочешь на самом деле больше всего на свете.

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