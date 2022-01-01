Сегодня, когда Голливуд массово увлечен «долгоиграющими» франшизами, рассчитанными на многие годы, кажется удивительным, что полнометражная серия продолжений культового сериала «Секс в большом городе» насчитывает всего две части. Изначально планировалось снять 3 фильма, но финала трилогии так и не случилось – по слухам, продюсеры просто не смогли договориться с актрисами о заключении контракта на третий фильм.

В каком порядке смотреть все части фильма «Секс в большом городе»

«Секс в большом городе», 2008

Сюжет начинает разворачиваться после событий сериала и демонстрирует, каким образом сложилась жизнь четверых подруг. Кэрри и ее бойфренд Биг живут вместе в огромном пентхаусе. Саманта уже несколько месяцев живет в Лос-Анджелесе. Миранда замужем за Стивом, пара воспитывает ребенка. В повседневных заботах и тревогах супруги отдаляются друг от друга, и Стив изменяет жене со случайной девушкой, но после этого раскаивается и пытается вернуть все на свои места, но Миранда серьезно обижена и не намерена прощать мужа. Чета разъезжается. Шарлотта узнает о своей долгожданной беременности после огромного количества попыток и не в состоянии поверить в свое счастье. Кэрри и Биг принимают решение вступить в брак, но в последнюю репетицию перед свадьбой Миранда роняет фразу о том, что в брак могут вступить только психически нездоровые люди. Это селит в Бига сложные сомнения. Он погружается в размышления, и по пути в церковь, когда Кэрри в свадебном наряде уже ожидает жениха, он разворачивает автомобиль, принимая решение отменить женитьбу. Это разбивает девушке сердце. Чтобы справиться со свалившимися на голову волнениями, четыре подруги отправляются в Мексику. Там Кэрри и Биг планировали провести медовый месяц. Путешествие должно залечить сердечные раны. Фильм, логически и закономерно продолжающий сюжет культового сериала, не разочаровал ни фанатов, ни критиков.

«Секс в большом городе 2», 2010

Через два года после событий, изложенных в первом фильме, сюжет переносится в Коннектикут, к однополой свадьбе Блэтча и Энтони, а затем рассказывает о жизни четырех подруг. Их существование стало гораздо более напряженным. Саманта все еще не замужем и отчаянно борется с менопаузой, поддерживая либидо с помощью гормональных таблеток. Шарлотта возится с двумя детьми и переживает из-за мужа, который заглядывается на новую няню – та из принципа не носит бюстгальтер. Кэрри не может найти взаимопонимание с Бигом: он предпочитает проводить время дома, желательно перед телевизором, а не ходить на званые вечера и улыбаться в камеры вместе со своей женой. У Миранды серьезные проблемы на работе. Однажды арабский бизнесмен обращается к Саманте с просьбой разработать рекламную компанию для его отелей. Для этого он предлагает оплатить поездку в Абу-Даби. Женщина выдвигает условие: с ней поедут ее подруги, расходы которых тоже нужно оплатить. Шейх любезно соглашается и предоставляет четырем неразлучным подругам возможность целиком окунуться в роскошную жизнь. Каждой выделены личные апартаменты, обслуживающий персонал, автомобиль и карт-бланш на любые покупки. Вся поездка оборачивается неожиданными встречами и волнующими событиями, которые могут безвозвратно изменить жизнь каждой. В какой-то момент они оказываются вовлеченными в противостояние со стереотипами о семье, материнстве и о других традиционных ценностях. Получится ли у подруг сохранить отношения с любимыми, сделать правильные выводы и наладить свою жизнь? Как арабские приключения повлияют на их восприятие мира? Невероятное веселье, яркие наряды, настоящая преданная дружба и сюрпризы, которые преподносит героиням судьба, делают последнюю часть «Секса в большом городе» поистине сверкающей картиной.