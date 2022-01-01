Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секс в большом городе Секс в большом городе
Киноафиша Фильмы Секс в большом городе Секс в большом городе, 2008: актеры и роли
Sex and the City: The Movie Секс в большом городе 2008 / США
7.2 Оцените
90 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Секс в большом городе, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Патрик Кинг Майкл Патрик Кинг Michael Patrick King
В ролях
Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Sarah Jessica Parker Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall Синтия Никсон Синтия Никсон Cynthia Nixon Кристин Дэвис Кристин Дэвис Kristin Davis Крис Нот Крис Нот Chris Noth Кэндис Берген Кэндис Берген Candice Bergen Дженнифер Хадсон Дженнифер Хадсон Jennifer Hudson Джейсон Льюис Джейсон Льюис Jason Lewis Уилли Гарсон Уилли Гарсон Willie Garson Дэвид Айгенберг Марио Кантоне Марио Кантоне Mario Cantone Джули Холстон Julie Halston Линн Коэн Линн Коэн Lynn Cohen
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши