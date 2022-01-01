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Секс в большом городе
Секс в большом городе, 2008: актеры и роли
Sex and the City: The Movie
Секс в большом городе
2008 / США
Трейлер
7.2
Оцените
90
голосов
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Секс в большом городе, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Патрик Кинг
Michael Patrick King
В ролях
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Кристин Дэвис
Kristin Davis
Крис Нот
Chris Noth
Кэндис Берген
Candice Bergen
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Джейсон Льюис
Jason Lewis
Уилли Гарсон
Willie Garson
Дэвид Айгенберг
Марио Кантоне
Mario Cantone
Джули Холстон
Julie Halston
Линн Коэн
Lynn Cohen
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