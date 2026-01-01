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Марио Кантоне
Марио Кантоне Mario Cantone
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Марио Кантоне

Mario Cantone

Дата рождения
9 декабря 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Бостон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Биография Марио Кантоне

Родился 9 декабря 1959 года. Бостон, Массачусетс, США

Популярные фильмы

Хорошая борьба 8.2
Хорошая борьба (2017)
Все к лучшему 7.6
Все к лучшему (2016)
ЭйДжэй и королева 7.3
ЭйДжэй и королева (2020)

Фильмография Марио Кантоне

Дев4онки навсегда 7.2
Дев4онки навсегда
комедия 2021, США
И просто так 5.5
И просто так
драма, комедия, мелодрама 2021, США
ЭйДжэй и королева 7.3
ЭйДжэй и королева
драма, комедия 2020, США
Хорошая борьба 8.2
Хорошая борьба
драма 2017, США
Все к лучшему 7.6
Все к лучшему
драма, комедия, семейный 2016, США
Фиш и Чип. Вредные друзья 4.4
Фиш и Чип. Вредные друзья Fish N Chips: The Movie
анимация 2013, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Секс в большом городе 2 5.8
Секс в большом городе 2 Sex and the City 2
комедия 2010, США
Смотреть трейлер Рецензия
Секс в большом городе 6.5
Секс в большом городе Sex and the City: The Movie
мелодрама, комедия 2008, США
Смотреть трейлер
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Новости о Марио Кантоне
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
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Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
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