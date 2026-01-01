Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Марио Кантоне
Mario Cantone
Киноафиша
Персоны
Марио Кантоне
Марио Кантоне
Mario Cantone
Дата рождения
9 декабря 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Бостон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Марио Кантоне
Родился 9 декабря 1959 года. Бостон, Массачусетс, США
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Хорошая борьба
(2017)
7.6
Все к лучшему
(2016)
7.3
ЭйДжэй и королева
(2020)
Фильмография Марио Кантоне
7.2
Дев4онки навсегда
комедия
2021, США
5.5
И просто так
драма, комедия, мелодрама
2021, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.3
ЭйДжэй и королева
драма, комедия
2020, США
8.2
Хорошая борьба
драма
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.6
Все к лучшему
драма, комедия, семейный
2016, США
4.4
Фиш и Чип. Вредные друзья
Fish N Chips: The Movie
анимация
2013, Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Секс в большом городе 2
Sex and the City 2
комедия
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Секс в большом городе
Sex and the City: The Movie
мелодрама, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Марио Кантоне
«И просто так»: HBO Max выпустил трейлер документального фильма о съемках возрождения «Секса в большом городе»
В возрождении «Секса в большом городе» покажут подросших детей главных героинь
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить