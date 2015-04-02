Секс в большом городе
– В фильме рассказывается о жизни четырех неразлучных подруг спустя четыре года после окончания событий сериала. Кэрри Брэдшоу снова пишет для The New York Post, ее карьера стремительно развивается, и она вынуждена нанять ассистентку — Луизу.
И что меня еще разочаровало - пара нестыковок и совершенно тупых ссор героинь на пустом месте, они такими не были в сериале, они были адекватными, остроумными, а тут как-то прям совсем плохо...
Ну и последнее - это Мужчина ее мечты, теперь он Джон Престон и не более...Из мужчины ее мечты он превратился в слюнтяя какого-то, в сериале это был ловелас, остроумный, уверенный в себе, с очень сильным характером мужчина, а тут он без конца повторяет Керри как он ее любит, пускает слюни и вообще ведет себя как образцовый муж (ну не считая побега из под венца), уж больно он стал правильным и хорошим...не верю, как говорил Станиславский...
Ну а в целом впечатление осталось хорошее, весело, интересно, позитивно))
Если вы смотрели сериал, то должны помнить, что Стив всегда был лоялен к выходках Миранды. Он, пожалуй, самый мягкий из мужских персонажей. И неужели было странно, что после измены он не будет вымаливать прощение у любимой жены????
А Мистер БигДжон Престон все 6 лет (6 сезонов) был то холоден, то горяч в чувствах. У них котовасия эта была уже весь сериал. И наконец в конце 6-го сезона в Париже он говорит ей: ты моя единственная!
И сериал заканчивается. И вы хотели чтобы в фильме у него случился провал памяти и он снова бы с ней играл в игры???
Он наконец понял, что любит только ее и хочет быть с ней! Неужели признание в любви - это признак бесхарактерности??? Он же все равно был в своем духе и сорвал свадьбу.
Непонятны мне такие претензии.
В том то и дело, что не меняются так люди, у него характер такой, даже если он и понимает что любит ее и ценит и т.п., его поведение бы не изменилось, ну неужели мужика в 40 с гаком лет можно изменить, а тут он вдруг становится уж слишком слюнявым и сентиментальным...не верю...Да и Керри его таким любила, именно с таким характером и таким поведением, думаю что такой "хороший мальчик" ей был бы совсем неинтересен!!!!
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