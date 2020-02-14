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Линн Коэн

Lynn Cohen
Линн Коэн
Линн Коэн Lynn Cohen
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Дата рождения
10 августа 1933
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 февраля 2020
Карьера
Актриса
Место рождения
Канзас-Сити, США
Биография Линн Коэн

Фильмография Линн Коэн
Диббук
Диббук
ужасы 2019, США
5.0
Всему свое время
Всему свое время
комедия, драма, музыка 2015, США
5.0
Габриел
Габриел
триллер, драма, семейный 2014, США
6.0
Где-нибудь сегодня ночью
Где-нибудь сегодня ночью
мелодрама, драма, комедия 2011, США / Нидерланды
7.0
Секс в большом городе
Секс в большом городе
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
Так она нашла меня
Так она нашла меня
комедия, мелодрама, драма 2007, США
5.0
Чокнутый
Чокнутый
комедия, драма 2006, США
7.0
Мюнхен: Возмездие
Мюнхен: Возмездие
драма, триллер 2005, США
7.0
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