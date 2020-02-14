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Линн Коэн
Линн Коэн
Lynn Cohen
О персоне
Фильмография
Линн Коэн
Lynn Cohen
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Дата рождения
10 августа 1933
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 февраля 2020
Карьера
Актриса
Место рождения
Канзас-Сити, США
Биография Линн Коэн
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Фильмография Линн Коэн
Диббук
ужасы
2019, США
5.0
Всему свое время
комедия, драма, музыка
2015, США
5.0
Габриел
триллер, драма, семейный
2014, США
6.0
Где-нибудь сегодня ночью
мелодрама, драма, комедия
2011, США / Нидерланды
7.0
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Так она нашла меня
комедия, мелодрама, драма
2007, США
5.0
Чокнутый
комедия, драма
2006, США
7.0
Мюнхен: Возмездие
драма, триллер
2005, США
7.0
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