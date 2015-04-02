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Секс в большом городе
Отзывы о фильме «Секс в большом городе»
Sex and the City: The Movie
Секс в большом городе
2008 / США
Трейлер
7.2
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Loveless
2 апреля 2015, 12:51
Обожаю этот сериал и наверное ждала от полнометражки слишком многого... из минусов - это конечно перевод и озвучка, голоса героинь кажутся какими-то не родными, уж очень привыкаешь к НТВшной озвучке, я Керри вообще не воспринимаю с другим голосом...Да и перевод уж больно официальный, с юмором, но остринки явно не хватает, потом пересмотрю в оригинале, думаю будет интересней))))
И что меня еще разочаровало - пара нестыковок и совершенно тупых ссор героинь на пустом месте, они такими не были в сериале, они были адекватными, остроумными, а тут как-то прям совсем плохо...
Ну и последнее - это Мужчина ее мечты, теперь он Джон Престон и не более...Из мужчины ее мечты он превратился в слюнтяя какого-то, в сериале это был ловелас, остроумный, уверенный в себе, с очень сильным характером мужчина, а тут он без конца повторяет Керри как он ее любит, пускает слюни и вообще ведет себя как образцовый муж (ну не считая побега из под венца), уж больно он стал правильным и хорошим...не верю, как говорил Станиславский...
Ну а в целом впечатление осталось хорошее, весело, интересно, позитивно))
2 апреля 2015, 12:51
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Серж
2 апреля 2015, 12:51
забавно)) я мужчина, причем уже можно сказать состоявшийся, не понятны посты со словами что фильм "для" женщин....я уверен это не так)),... фильм пока не смотрел времени нет, сериал смотрел, очень понравилось...а почему Вам имя не понравилось Джон , в сериале еще было понятно что его так зовут))
2 апреля 2015, 12:51
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Loveless
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Deadly Bride, 26/06/2008 - 10:13:47):
Если вы смотрели сериал, то должны помнить, что Стив всегда был лоялен к выходках Миранды. Он, пожалуй, самый мягкий из мужских персонажей. И неужели было странно, что после измены он не будет вымаливать прощение у любимой жены????
А Мистер БигДжон Престон все 6 лет (6 сезонов) был то холоден, то горяч в чувствах. У них котовасия эта была уже весь сериал. И наконец в конце 6-го сезона в Париже он говорит ей: ты моя единственная!
И сериал заканчивается. И вы хотели чтобы в фильме у него случился провал памяти и он снова бы с ней играл в игры???
Он наконец понял, что любит только ее и хочет быть с ней! Неужели признание в любви - это признак бесхарактерности??? Он же все равно был в своем духе и сорвал свадьбу.
Непонятны мне такие претензии.
В том то и дело, что не меняются так люди, у него характер такой, даже если он и понимает что любит ее и ценит и т.п., его поведение бы не изменилось, ну неужели мужика в 40 с гаком лет можно изменить, а тут он вдруг становится уж слишком слюнявым и сентиментальным...не верю...Да и Керри его таким любила, именно с таким характером и таким поведением, думаю что такой "хороший мальчик" ей был бы совсем неинтересен!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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И что меня еще разочаровало - пара нестыковок и совершенно тупых ссор героинь на пустом месте, они такими не были в сериале, они были адекватными, остроумными, а тут как-то прям совсем плохо...
Ну и последнее - это Мужчина ее мечты, теперь он Джон Престон и не более...Из мужчины ее мечты он превратился в слюнтяя какого-то, в сериале это был ловелас, остроумный, уверенный в себе, с очень сильным характером мужчина, а тут он без конца повторяет Керри как он ее любит, пускает слюни и вообще ведет себя как образцовый муж (ну не считая побега из под венца), уж больно он стал правильным и хорошим...не верю, как говорил Станиславский...
Ну а в целом впечатление осталось хорошее, весело, интересно, позитивно))
Если вы смотрели сериал, то должны помнить, что Стив всегда был лоялен к выходках Миранды. Он, пожалуй, самый мягкий из мужских персонажей. И неужели было странно, что после измены он не будет вымаливать прощение у любимой жены????
А Мистер БигДжон Престон все 6 лет (6 сезонов) был то холоден, то горяч в чувствах. У них котовасия эта была уже весь сериал. И наконец в конце 6-го сезона в Париже он говорит ей: ты моя единственная!
И сериал заканчивается. И вы хотели чтобы в фильме у него случился провал памяти и он снова бы с ней играл в игры???
Он наконец понял, что любит только ее и хочет быть с ней! Неужели признание в любви - это признак бесхарактерности??? Он же все равно был в своем духе и сорвал свадьбу.
Непонятны мне такие претензии.
В том то и дело, что не меняются так люди, у него характер такой, даже если он и понимает что любит ее и ценит и т.п., его поведение бы не изменилось, ну неужели мужика в 40 с гаком лет можно изменить, а тут он вдруг становится уж слишком слюнявым и сентиментальным...не верю...Да и Керри его таким любила, именно с таким характером и таким поведением, думаю что такой "хороший мальчик" ей был бы совсем неинтересен!!!!
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