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Майкл Патрик Кинг
Майкл Патрик Кинг
Michael Patrick King
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Майкл Патрик Кинг
Michael Patrick King
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Дата рождения
14 сентября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Майкл Патрик Кинг
Сценарист, режиссер, продюсер. Родился 14 сентября 1954 года. Штат Пеннсильвания, США.
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Фильмография Майкл Патрик Кинг
Секс в большом городе 2
комедия
2010, США
7.0
Секс в большом городе
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
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Сериал «И просто так» официально продлен на второй сезон
Как и ожидалось, перезапуск «Секса в большом городе» получит продолжение.
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23 марта 2022 10:47
Автор «Секса в большом городе» раскритиковала «И просто так»
Писательница Кэндес Бушнелл была «поражена многими решениями, принятыми при перезагрузке».
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22 февраля 2022 14:54
Сара Джессика Паркер и шоураннер «И просто так» хотят продлить сериал на второй сезон
Они считают, что к съемкам стоит приступить как можно скорее.
Написать
3 февраля 2022 14:18
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