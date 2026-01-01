Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Инопланетянин
Награды и номинации фильма Инопланетянин
Награды и номинации фильма Инопланетянин 1982
Оскар 1983
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Score
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Film Editing
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
