Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Score
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
 Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 Best Special Visual Effects
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
