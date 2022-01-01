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Инопланетянин
Инопланетянин, 1982: актеры и роли
E.T.: The Extra-Terrestrial
Инопланетянин
1982 / США
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Инопланетянин, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Ди Уоллес
Dee Wallace
Генри Томас
Henry Thomas
Питер Койот
Peter Coyote
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
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