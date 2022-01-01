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Инопланетянин Инопланетянин
Киноафиша Фильмы Инопланетянин Инопланетянин, 1982: актеры и роли
E.T.: The Extra-Terrestrial Инопланетянин 1982 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Инопланетянин, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Ди Уоллес Dee Wallace Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Питер Койот Питер Койот Peter Coyote Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore
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