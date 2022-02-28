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Девон Сава
Девон Сава
Devon Sawa
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Девон Сава
Devon Sawa
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Дата рождения
7 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Девона Сава
Родился 7 сентября 1978 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Девона Сава
Последняя пуля
боевик
2020, США
4.0
Охота на волка
драма, ужасы, мистика
2020, Канада
6.0
Фанат
триллер, криминал
2019, США
4.0
План побега 3
боевик
2019, США
4.0
Moose
триллер
2018, США
4.0
Жизнь на грани
боевик
2016, США
5.0
Экзорцизм Молли Хартли
ужасы
2015, Канада
4.0
Воскрешение
триллер
2013, США
7.0
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Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
Новостью с логотипом поделился Дон Манчини.
Написать
28 февраля 2022 15:00
Невиновного Девона Саву обвиняют в тройном убийстве в трейлере драматического боевика «Бензиновая аллея»
В фильме также сыграли Брюс Уиллис и Люк Уилсон.
Написать
19 января 2022 11:13
Сериал «Чаки» получил новый устрашающий постер
Зрителей ждет «классическая история о гневе».
Написать
7 сентября 2021 11:45
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