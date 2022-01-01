В каком порядке смотреть все фильмы серии «Пункт назначения» по хронологии

Эта серия имеет кольцевую хронологию. Первые четыре части продолжают друг друга. А вот пятая является приквелом первого фильма и логически завершает сюжет. Но все части франшизы связаны единой темой – погоней со смертью наперегонки. В каждом фильме героев ждут все более изощренные испытания. И каждый шаг в этой гонке может стать последним. Восстанавливаем цепь событий и список смерти в следующем порядке.

2011 – «Пункт назначения 5»

Главный герой этой части – Сэм Лоутон. Вместе с коллегами он собирается на тренинг. Но во время поездки его посещает видение. Мост, который должна пересечь компания, рухнет. С большим трудом, но Сэм все же убеждает своих коллег покинуть его, пока не произошла трагедия. Сразу после этого мост разрушается.

Чудом спасшиеся люди продолжают жить обычной жизнью. Но смерть не любит, когда ее обманывают. Она попытается взять свое. Один за другим начинают погибать те, кто остался в живых после рокового крушения. Список выживших становится все короче, и Сэм понимает, к чему все идет. Скоро смерти останется добраться лишь до него…

2000 – «Пункт назначения»

Этот фильм продолжает события предыдущей части. Теперь видения о неминуемой гибели посещают школьника, который с одноклассниками собирается лететь в Париж. Он видит, как самолет терпит крушение, и пытается уговорить друзей отменить поездку. Несколько человек высаживают, но воздушное судно поднимается в воздух, где и взрывается через несколько секунд.

Те, кто выжил, уверены в том, что все закончилось. Но смерть найдет каждого, кто по счастливой случайности избежал места в ее списке. Чтобы сбежать от нее, нужно лишь научиться искать подсказки.

2003 – «Пункт назначения 2»

С момента крушения самолета прошел уже год. Кимберли Корман собирается повеселиться во Флориде вместе с друзьями. Но разгульную поездку прерывает видение о страшной автокатастрофе, которая должна произойти с минуты на минуту. Кимберли спасает нескольких человек, но авария все равно происходит.

По новому списку смерти выжившие начинают погибать, но в обратном порядке. Чтобы спастись, они связываются с Клер – единственной пассажиркой злополучного рейса из первой части, которая еще жива. Но как она сможет им помочь, если сама спряталась от мира в психиатрической больнице?

2006 – «Пункт назначения 3»

С момента последних событий проходит еще 5 лет. Венди Кристенсен завершает учебу в школе и собирается это отпраздновать. Вместе с друзьями она отправляется в парк аттракционов. Но в этот момент видит, как американские горки сходят с рельсов, а все пассажиры гибнут.

Когда Венди приходит в себя, то пытается убедить друзей, что аттракцион опасен. После того как гонки разрушатся, они скажут ей спасибо. Но надолго ли? Ведь теперь их имена стоят первыми в кровавом списке…

2009 – «Пункт назначения 4»

После взрыва самолета из части, запустившей франшизу, проходит девять лет. В этом фильме катастрофа будет связана с автогонками. Видение о необратимой аварии неожиданно настигнет Ника О’Бэннона, когда он с друзьями отправится на трибуну.

Молодой человек сможет спасти от гибели друзей и еще несколько человек. Но почти сразу после трагедии он начнет видеть знаки. Каждому из выживших суждено погибнуть. В последней части создатели поставят точку в гонке героев наперегонки со смертью. Смогут ли они обмануть ее или она вновь окажется сильнее?