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Пункт назначения Пункт назначения
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Final Destination Пункт назначения 2000 / США
8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Пункт назначения»

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Владимир 13 июня 2023, 11:32
Оценка
Думаю, никому не нужно объяснять о чём этот фильм и чем он славится. Первые части франшизы, как по мне, самые лучшие. В каких-то местах сцены смерти главных героев нелепы, в каких-то даже непредсказуемы. Радует наличие тонкого юмора и немного драматизма. Но могу сказать точно, не все будут способны смотреть на подобного рода сцены, но если уверены в себе, то определённо стоит посмотреть
13 июня 2023, 11:32 Ответить
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