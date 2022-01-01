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Брендан Фер
Брендан Фер
Brendan Fehr
О персоне
Фильмография
Брендан Фер
Brendan Fehr
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Дата рождения
29 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Уэстминстер, Канада
Биография Брендан Фер
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Фильмография Брендан Фер
Коммандо
боевик, триллер
2022, США
3.0
Дочь волка
боевик, триллер
2019, Канада
4.0
В плену у космоса
ужасы, фантастика
2013, Канада
3.0
Ледяная дрожь
фантастика, драма, боевик
2010, Канада
4.0
Длинный уикэнд
комедия
2005, США / Канада / Великобритания
6.0
Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер
2000, США
8.0
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