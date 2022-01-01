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Брендан Фер

Brendan Fehr
Брендан Фер
Брендан Фер Brendan Fehr
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Дата рождения
29 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Уэстминстер, Канада
Биография Брендан Фер

Фильмография Брендан Фер
Коммандо
Коммандо
боевик, триллер 2022, США
3.0
Дочь волка
Дочь волка
боевик, триллер 2019, Канада
4.0
В плену у космоса
В плену у космоса
ужасы, фантастика 2013, Канада
3.0
Ледяная дрожь
Ледяная дрожь
фантастика, драма, боевик 2010, Канада
4.0
Длинный уикэнд
Длинный уикэнд
комедия 2005, США / Канада / Великобритания
6.0
Пункт назначения
Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер 2000, США
8.0
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