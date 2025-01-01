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Людмила Аринина
Людмила Аринина Lyudmila Arinina
Киноафиша Персоны Людмила Аринина

Людмила Аринина

Lyudmila Arinina

Дата рождения
8 ноября 1926
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Саратов, Россия

Популярные фильмы

Запомните меня такой 7.8
Запомните меня такой (1987)
7.7
Почти смешная история (1977)
Степень риска 7.6
Степень риска (1969)

Фильмография Людмила Аринина

Жанр
Год
Все 24 Фильмы 21 Сериалы 3 Актриса 24
Дом спящих красавиц
Дом спящих красавиц
драма, мелодрама 2014, Украина
Закон обратного волшебства
Закон обратного волшебства
драма, мелодрама, детектив 2010, Россия
Чизкейк 6.6
Чизкейк Chizkeik
триллер 2008, Россия
Отец 6.6
Отец Otets
военный, драма 2007, Россия
Андерсен. Жизнь без любви 6.6
Андерсен. Жизнь без любви Andersen. Life Without Love
биография, мелодрама, сказка 2006, Россия
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Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя 2.8
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя Karnavalnaya noch 2, ili 50 let spustya
мюзикл, комедия 2006, Россия
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Маленькие беглецы
Маленькие беглецы Malenkie begletsy
семейный 2004, Беларусь
Триумф 7.2
Триумф Triumph
драма, криминал 2000, Россия
Котенок 7.4
Котенок Kotyonok
мелодрама, семейный 1996, Россия
Публикация 5.3
Публикация Publication
драма 1988, СССР
Кувырок через голову 6.4
Кувырок через голову Kuvyrok cherez golovu
комедия, семейный 1987, СССР
Красная стрела 5.9
Красная стрела Krasnaya strela
исторический, драма 1987, СССР
Запомните меня такой 7.8
Запомните меня такой Zapomnite menya takoy
драма 1987, СССР
Отцы и деды 7.3
Отцы и деды Ottsy i dedy
комедия, мелодрама 1982, СССР
Любимая женщина механика Гаврилова 6.8
Любимая женщина механика Гаврилова Lyubimaya zhenshchina mekhanika Gavrilova
комедия, мелодрама 1981, СССР
Онлайн
Кузнечик 6.9
Кузнечик Kuznechik
драма 1978, СССР
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме 7
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме Следствие ведут знатоки: Букет на приеме
криминал 1978, СССР
7.7
Почти смешная история Pochti smeshnaya istoriya
комедия, мелодрама 1977, СССР
Венок сонетов 7.1
Венок сонетов Venok sonetov
драма, военный 1977, СССР
Онлайн
Строговы
Строговы
драма 1976, СССР
Меня это не касается 5.6
Меня это не касается Menya eto ne kasaetsya
криминал, детектив, триллер 1976, СССР
Драма из старинной жизни 7.3
Драма из старинной жизни Drama iz starinnoy zhizni
драма 1971, СССР
Мама вышла замуж 7.1
Мама вышла замуж Mama vyshla zamuzh
мелодрама 1969, СССР
Степень риска 7.6
Степень риска Stepen riska
драма 1969, СССР
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
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