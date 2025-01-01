Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Людмила Аринина
Lyudmila Arinina
Киноафиша
Персоны
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Lyudmila Arinina
Дата рождения
8 ноября 1926
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Саратов, Россия
Популярные фильмы
7.8
Запомните меня такой
(1987)
7.7
Почти смешная история
(1977)
7.6
Степень риска
(1969)
Фильмография Людмила Аринина
Жанр
Все
Биография
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Семейный
Сказка
Триллер
Год
Все
2014
2010
2008
2007
2006
2004
2000
1996
1988
1987
1982
1981
1978
1977
1976
1971
1969
Все
24
Фильмы
21
Сериалы
3
Актриса
24
Дом спящих красавиц
драма, мелодрама
2014, Украина
Закон обратного волшебства
драма, мелодрама, детектив
2010, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
6.6
Чизкейк
Chizkeik
триллер
2008, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Отец
Otets
военный, драма
2007, Россия
6.6
Андерсен. Жизнь без любви
Andersen. Life Without Love
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
Смотреть трейлер
2.8
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
Karnavalnaya noch 2, ili 50 let spustya
мюзикл, комедия
2006, Россия
Смотреть трейлер
Маленькие беглецы
Malenkie begletsy
семейный
2004, Беларусь
7.2
Триумф
Triumph
драма, криминал
2000, Россия
7.4
Котенок
Kotyonok
мелодрама, семейный
1996, Россия
5.3
Публикация
Publication
драма
1988, СССР
6.4
Кувырок через голову
Kuvyrok cherez golovu
комедия, семейный
1987, СССР
5.9
Красная стрела
Krasnaya strela
исторический, драма
1987, СССР
7.8
Запомните меня такой
Zapomnite menya takoy
драма
1987, СССР
7.3
Отцы и деды
Ottsy i dedy
комедия, мелодрама
1982, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Любимая женщина механика Гаврилова
Lyubimaya zhenshchina mekhanika Gavrilova
комедия, мелодрама
1981, СССР
Онлайн
6.9
Кузнечик
Kuznechik
драма
1978, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Следствие ведут знатоки. Дело N12. Букет на приеме
Следствие ведут знатоки: Букет на приеме
криминал
1978, СССР
7.7
Почти смешная история
Pochti smeshnaya istoriya
комедия, мелодрама
1977, СССР
7.1
Венок сонетов
Venok sonetov
драма, военный
1977, СССР
Онлайн
Строговы
драма
1976, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.6
Меня это не касается
Menya eto ne kasaetsya
криминал, детектив, триллер
1976, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Драма из старинной жизни
Drama iz starinnoy zhizni
драма
1971, СССР
7.1
Мама вышла замуж
Mama vyshla zamuzh
мелодрама
1969, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.6
Степень риска
Stepen riska
драма
1969, СССР
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667