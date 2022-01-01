Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
Киноафиша Фильмы Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя, 2006: актеры и роли
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя 2006 / Россия
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльдар Рязанов Эльдар Рязанов Eldar Ryazanov
В ролях
Алена Бабенко Алена Бабенко Сергей Безруков Сергей Безруков Людмила Гурченко Людмила Гурченко Lyudmila Gurchenko Сергей Маковецкий Сергей Маковецкий Людмила Аринина Мария Аронова Мария Аронова Mariya Aronova Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Юрий Лактионов Анастасия Лапина Роман Мадянов Роман Мадянов Сергей Мазаев Sergey Mazayev Ольга Остроумова Ольга Остроумова Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Эльдар Рязанов Эльдар Рязанов Eldar Ryazanov Юрий Сучков Инна Чурикова Инна Чурикова Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши