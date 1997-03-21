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Селена
Selena
Селена, 1997
1997 / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
биография
мюзикл
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О фильме
Биографический фильм о судьбе и трагической гибели латиноамериканской певицы Селены.
Развернуть
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
1997
Премьера в России
21 марта 1997
Премьера онлайн
1 февраля 2022
Премьера в мире
21 марта 1997
Возраст
16+
Режиссер
Грегори Нава
В ролях
Дженнифер Лопес
Эдвард Джеймс Олмос
Джон Седа
Констанс Мари
Джейкоб Варгас
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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13
голосов
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саундтрек фильма
Селена
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