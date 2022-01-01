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Селена
Селена, 1997: актеры и роли
Selena
Селена
1997 / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Селена, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Нава
Gregory Nava
В ролях
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Джон Седа
Jon Seda
Констанс Мари
Constance Marie
Джейкоб Варгас
Jacob Vargas
Люпе Онтиверос
Lupe Ontiveros
Джеки Герра
Jackie Guerra
Ричард Кока
Richard Coca
Панчито Гомес
Panchito Gomez
Сейди Лопес
Seidy López
Виктория Элена Орес
Рафаэль Тамайо
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