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Селена Селена
Киноафиша Фильмы Селена Селена, 1997: актеры и роли
Selena Селена 1997 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Селена, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Нава Gregory Nava
В ролях
Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Эдвард Джеймс Олмос Эдвард Джеймс Олмос Edward James Olmos Джон Седа Джон Седа Jon Seda Констанс Мари Constance Marie Джейкоб Варгас Джейкоб Варгас Jacob Vargas Люпе Онтиверос Lupe Ontiveros Джеки Герра Jackie Guerra Ричард Кока Richard Coca Панчито Гомес Panchito Gomez Сейди Лопес Seidy López Виктория Элена Орес Рафаэль Тамайо Леон Сингер Ребекка Ли Меса Rebecca Lee Meza
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