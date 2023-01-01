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Боец
Награды и номинации фильма Боец
The Fighter
Боец
2010 / США
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7.8
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Боец
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Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучшая драка
Номинант
В прокате
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