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The Fighter Боец 2010 / США
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Боец»

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Наша рецензия

Историю Микки Уорда, взаправду существовавшего (и до сих пор существующего) боксера из Лоуэлла, Массачусетс, рассказанную Дэвидом Расселлом в «Бойце», принято сравнивать с историей вымышленного Рокки Бальбоа, рассказанной Джоном Эвилдсеном в первом «Рокки». Однако сходства между этими двумя по-своему знаковыми картинами не так уж много. «Рокки», при всей скромности замысла и исполнения, прочерчивал целенаправленный маршрут развития заглавной личности, с…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Бэйлу за трудовую (во всех отношениях) роль - зачет, не думал что из его бэтмено-эквилибристической харизмы (читать: лица без выражения лица) можно что-то вылепить (престиж с машинистом еще более-менее), но здесь сыграл идеально, и визуальная составляющая была на высочайшем уровне, в общем самый-самый типаж из фильма...в остальном спортивная драма на один раз...уровня Рэстлера примерно...

Уолберг че-то никакой какой-то...да и вообще, как актер не впечатляет последнее время, да и вообще, ниче не вспомнить-то положительного (ну Явление еще так, хоть смотреть можно)...а уж запоганенного Max Payne ему, вполне возможно, не простят все, кто хорошо знаком со стилистикой, атмосферой и даже озвучкой одноименной игры, на основе которой вместо потенциальной классики в духе Sin City вышло какое-то откровенное уг



ps 7/10 и всё за Бэйла
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Хочу рассказать всем, что «Боец» - не узкая профессиональная история о боксе, а замечательная драма о борьбе за жизнь, о любви и дружбе и обо всем том, о чем вы наверняка не догадываетесь, прочитав, что это история боксера. Бокс так, безусловно, присутствует, но наравне с другими важными элементами. По жанру это не спортивный фильм, а полноценная драма с великолепной актерской игрой. Фильм номинирован на «Оскар», и это не просто политический или воспитательный шаг. Фильм того стоит, и смотреть его надо обязательно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Было бы больше бокса, было бы просто супер! Явно не хватало боевых сцен, хотя то, как снимали, получилось очень хорошо. Эффект присутствия, как будто настоящий бой смотришь. Финальный порадовал сильно. И вся спортивная история передана убедительно и правдиво. Давно не было таких фильмов, посмотрите все обязательно. Это история легендарного боксера, снятая по реальным фактам. Фильм называется «Боец».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающая актерская работа! Чего не ожидала, того не ожидала от фильма про бокс. Главные герои хороши и по отдельности, и в тандеме. Что еще хорошо в этом фильме? Какая-то правдоподобность истории, от репортажных съемок бокса до похожих на кадры хроники эпизодов из молодости героев. Порадовала еще нетривиальная трактовка героического восхождения спортсмена на спортивный олимп – с драматическими эпизодами. Так что «Боец» - очень хороший фильм. Все рекомендую посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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