Историю Микки Уорда, взаправду существовавшего (и до сих пор существующего) боксера из Лоуэлла, Массачусетс, рассказанную Дэвидом Расселлом в «Бойце», принято сравнивать с историей вымышленного Рокки Бальбоа, рассказанной Джоном Эвилдсеном в первом «Рокки». Однако сходства между этими двумя по-своему знаковыми картинами не так уж много. «Рокки», при всей скромности замысла и исполнения, прочерчивал целенаправленный маршрут развития заглавной личности, с…
Уолберг че-то никакой какой-то...да и вообще, как актер не впечатляет последнее время, да и вообще, ниче не вспомнить-то положительного (ну Явление еще так, хоть смотреть можно)...а уж запоганенного Max Payne ему, вполне возможно, не простят все, кто хорошо знаком со стилистикой, атмосферой и даже озвучкой одноименной игры, на основе которой вместо потенциальной классики в духе Sin City вышло какое-то откровенное уг
ps 7/10 и всё за Бэйла
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