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Боец Боец
Киноафиша Фильмы Боец Боец, 2010: актеры и роли
The Fighter Боец 2010 / США
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Боец, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл Дэвид О. Расселл David O. Russell
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Мелисса Лео Мелисса Лео Melissa Leo Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Сальватор Сантоне Роберт Уолберг Robert Wahlberg Дженна Ламия Jenna Lamia
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