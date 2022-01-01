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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Боец
Боец, 2010: актеры и роли
The Fighter
Боец
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.8
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Боец, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл
David O. Russell
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Мелисса Лео
Melissa Leo
Эми Адамс
Amy Adams
Сальватор Сантоне
Роберт Уолберг
Robert Wahlberg
Дженна Ламия
Jenna Lamia
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