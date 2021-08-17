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Вонди Кертис-Холл
Вонди Кертис-Холл
Vondie Curtis-Hall
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Вонди Кертис-Холл
Vondie Curtis-Hall
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Дата рождения
30 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Биография Вонди Кертиса-Холла
Родился 30 сентября 1950 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Вонди Кертиса-Холла
Голубой Байу
драма
2021, США
6.0
Плохой лейтенант
драма
2009, США
7.0
Поговори со мной
исторический, драма, биография
2007, США
7.0
Блеск
драма, музыка, мелодрама
2001, США
2.0
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал
1996, США
7.0
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Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего умершего мужа в новом трейлере хоррора «Дом на другой стороне»
Ужастик о жутком доме от режиссера «Ритуала» выпустят в России уже в следующем месяце.
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17 августа 2021 13:49
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