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Вонди Кертис-Холл

Vondie Curtis-Hall
Вонди Кертис-Холл
Вонди Кертис-Холл Vondie Curtis-Hall
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Дата рождения
30 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Биография Вонди Кертиса-Холла

Родился 30 сентября 1950 года. Детройт, Мичиган, США.

Фильмография Вонди Кертиса-Холла
Голубой Байу
Голубой Байу
драма 2021, США
6.0
Плохой лейтенант
Плохой лейтенант
драма 2009, США
7.0
Поговори со мной
Поговори со мной
исторический, драма, биография 2007, США
7.0
Блеск
Блеск
драма, музыка, мелодрама 2001, США
2.0
Ромео + Джульетта
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал 1996, США
7.0
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Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего умершего мужа в новом трейлере хоррора «Дом на другой стороне» Ужастик о жутком доме от режиссера «Ритуала» выпустят в России уже в следующем месяце. 
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17 августа 2021 13:49
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