Непристойное предложение, 1993

Как вы отнесетесь к непристойному предложению? Вам предлагается миллион долларов всего за одну ночь с вашей женой. Никаких лишних вопросов. Никаких обид. Никакого обмана. Все ваши финансовые вопросы будут решены в одно мгновение. Все ваши неосуществимые мечты станут реальностью. Как вы сами понимаете, речь идет об очень больших деньгах. Одна ночь с вашей женой. Согласны? Именно с такой дилеммой столкнулся архитектор Дэйвид Мерфи, после того, как миллиардер-финансист, очарованный красотой его супруги Дайэны, сделал предложение, от которого почти невозможно отказаться. Одна ночь с Дайэной — миллион долларов! Смогут ли молодые люди пойти на эту сделку? Готовы ли они заплатить столь большую цену за столь большие деньги?