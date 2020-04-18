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Indecent Proposal

Непристойное предложение, 1993

1993 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Для молодых супругов Дэвида и Дайан Мерфи настали нелегкие времена. Из-за кризиса под угрозой оказался даже недавно купленный в кредит дом. Чтобы поправить свое положение, пара отправляется в Лас-Вегас в надежде выиграть необходимые средства в рулетку. Вместо этого Дэвид и Дайан проигрывают все свои сбережения, но в этот момент их новый знакомый – миллиардер Джон Гейдж – обращается к героям с необычным предложением: за одну ночь с Дайан он готов заплатить миллион долларов, который решил бы финансовые проблемы семьи Мерфи.

  • В основу сценария лег роман Джека Энгелхарда.
  • Изначально Эдриан Лайн хотел пригласить на главные роли Тома Круза и Николь Кидман, которые на тот момент состояли в браке. В роли Джона Гейджа он хотел видеть Уоррена Битти, но и Круз, и Кидман, и Битти ответили отказом.
  • На роль Дианы приглашали Джулию Робертс, но актриса отказалась от предложения.
  • Дэвида мог сыграть Вэл Килмер, Джон Кьюсак, Чарли Шин, Джонни Депп или Тим Роббинс.
  • По словам Вуди Харрельсона, ему было особенно неловко сниматься в постельных сценах с Деми Мур, поскольку он близко дружил с Брюсом Уиллисом, на тот момент супругом Мур.
  • Слезы героини Мур в сцене с рассказом Гейджа – неподдельные. Актриса на самом деле была растрогана историей о случайной встрече героя с красивой девушкой.

Как вы отнесетесь к непристойному предложению? Вам предлагается миллион долларов всего за одну ночь с вашей женой. Никаких лишних вопросов. Никаких обид. Никакого обмана. Все ваши финансовые вопросы будут решены в одно мгновение. Все ваши неосуществимые мечты станут реальностью. Как вы сами понимаете, речь идет об очень больших деньгах. Одна ночь с вашей женой. Согласны? Именно с такой дилеммой столкнулся архитектор Дэйвид Мерфи, после того, как миллиардер-финансист, очарованный красотой его супруги Дайэны, сделал предложение, от которого почти невозможно отказаться. Одна ночь с Дайэной — миллион долларов! Смогут ли молодые люди пойти на эту сделку? Готовы ли они заплатить столь большую цену за столь большие деньги?

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 31 января 1994
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 7 апреля 1993
Возраст 16+
Режиссер
Эдриан Лайн
Эдриан Лайн
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Деми Мур
Деми Мур
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Оливер Платт
Оливер Платт
Сеймур Кэссел
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Непристойное предложение 2 постера
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Непристойное предложение
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По словам Оливии Уайлд, фильм «Не волнуйся, солнышко» убедит зрителей, как редко они видят женское удовольствие Источниками вдохновения для картины послужили эротические триллеры Эдриана Лайна.
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10 декабря 2021 14:48
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