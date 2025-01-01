Меню
Красотка
Награды и номинации фильма Красотка
Награды и номинации фильма Красотка 1990
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
