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Персиполис
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Persepolis
Персиполис
2007 / Франция / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Переводчик
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