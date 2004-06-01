События происходят в конце семидесятых годов, в течении трёх июньских дней. Вивиан работает парикмахером на дому и мечтает о водительских правах и автомобиле, чтобы выезжать на выходные в Тверию. Её муж Элияху хочет, чтобы его дети соблюдали шабат, а жена поступала так, как он прикажет. Однажды вечером семья Охайон собирается в полном составе, чтобы помирить Вивиан и Элияху, у которых не осталось ничего общего, кроме культурных и религиозных корней сефардских евреев и четырх детей. Битва прогресса и наследия превращает маленькую квартиру в ад. Вдобавок к Вивиан возвращается её бывший возлюбленный.