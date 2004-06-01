Оповещения от Киноафиши
Постер фильма И взять себе жену
1 постер
Киноафиша Фильмы И взять себе жену

И взять себе жену

Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

События происходят в конце семидесятых годов, в течении трёх июньских дней. Вивиан работает парикмахером на дому и мечтает о водительских правах и автомобиле, чтобы выезжать на выходные в Тверию. Её муж Элияху хочет, чтобы его дети соблюдали шабат, а жена поступала так, как он прикажет. Однажды вечером семья Охайон собирается в полном составе, чтобы помирить Вивиан и Элияху, у которых не осталось ничего общего, кроме культурных и религиозных корней сефардских евреев и четырх детей. Битва прогресса и наследия превращает маленькую квартиру в ад. Вдобавок к Вивиан возвращается её бывший возлюбленный.

Страна Израиль / Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 июня 2004
Дата выхода
1 июня 2004 Израиль
5 сентября 2004 США
26 января 2005 Франция
Производство Zanagar Films, Transfax Film Productions
Другие названия
Ve'Lakhta Lehe Isha, To Take a Wife, Getrennte Wege, Prendre femme, Tomar una esposa, Wziąć sobie żonę, Να πάρεις μια γυναίκα, Да си вземеш жена, И взять себе жену, 芳心迷踪
Режиссер
Ронит Элькабец
Шломи Элькабец
В ролях
Ронит Элькабец
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Жильбер Мелки
Сулика Кадош
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
