Прослушивание, 2019

Анне чуть за 40. Она преподаватель скрипки в престижной музыкальной школе, её муж Филипп владеет мастерской по изготовлению музыкальных инструментов, в семье растёт сын Йонас. В её жизни вроде бы всё хорошо. И, тем не менее, цельная на первый взгляд картина жизни покрывается в какой-то момент тонкой паутинкой мелких трещин: выступление в любительском оркестре, куда её зовёт коллега, заканчивается по вине Анны полным провалом; Йонас, от которого Анна подсознательно ожидает реализации собственных амбиций, не в состоянии оправдать её ожидания; прочная нить взаимопонимания с мужем в какой-то момент ослабевает. И лишь появление на прослушивании Александра Параскеваса даёт Анне свежий импульс. Не все педагоги комиссии хотят видеть мальчика в числе учащихся школы. У Анны есть полгода, чтобы подготовить его к решающему выступлению…