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Das Vorspiel / The Audition

Прослушивание, 2019

2019 / Германия / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Анне чуть за 40. Она преподаватель скрипки в престижной музыкальной школе, её муж Филипп владеет мастерской по изготовлению музыкальных инструментов, в семье растёт сын Йонас. В её жизни вроде бы всё хорошо. И, тем не менее, цельная на первый взгляд картина жизни покрывается в какой-то момент тонкой паутинкой мелких трещин: выступление в любительском оркестре, куда её зовёт коллега, заканчивается по вине Анны полным провалом; Йонас, от которого Анна подсознательно ожидает реализации собственных амбиций, не в состоянии оправдать её ожидания; прочная нить взаимопонимания с мужем в какой-то момент ослабевает. И лишь появление на прослушивании Александра Параскеваса даёт Анне свежий импульс. Не все педагоги комиссии хотят видеть мальчика в числе учащихся школы. У Анны есть полгода, чтобы подготовить его к решающему выступлению…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 8 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Ина Вайсе
В ролях
Нина Хосс
Нина Хосс
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Йенс Альбинус
Винни Бёве
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прослушивание 2 постера
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